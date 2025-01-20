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خارج الحدود

بايدن وزوجته يغادران واشنطن بهليكوبتر بعد انتهاء فترة الرئاسة (فيديو)

بايدن وزوجته، فيتو
بايدن وزوجته، فيتو

استقل جو بايدن وجيل بايدن طائرة هليكوبتر في مبنى الكابيتول الأمريكى لمغادرة واشنطن العاصمة إلى ولاية ديلاوير، ليختتما بذلك فترة رئاستهما.

انتهاء فترة رئاسة بايدن

ورافقهما دونالد وميلانيا ترامب إلى المروحية وعند درجاتها، بدا أن ترامب يهمس ببعض الكلمات في أذنى بايدن.

ثم لوح الرئيس والسيدة الأولى، برفقة جيه دي وأوشا فانس، وداعًا للرئيس الديمقراطى المنتهية ولايته.

ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة

وأدى منذ قليل دونالد ترامب اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، وذلك بعد أن نجا من محاولتى عزل أو مساءلة فى الكونجرس ولوائح اتهامات جنائية مطولة ومحاولتى اغتيال ليفوز بفترة جديدة فى البيت الأبيض، فى ظل سيطرة للجمهوريين على مقاليد السلطة فى واشنطن، فيما يمهد لإعادة تشكيل المؤسسات الامريكية، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس.

 

وتسبب الطقس الجليدى فى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما،  وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.

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