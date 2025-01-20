الإثنين 20 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنّ الولايات المتحدة تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ، مواصلا: "سأصدر عفوا عن المعتقلين في أحداث 6 يناير".

تدمير الأدلة المرتبطة بأحداث 6 يناير


وفي وقت سابق من مساء اليوم، أوضج ترامب، خلال فعاليات التنصيب التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": " الديمقراطيون دمروا الأدلة المرتبطة بأحداث 6 يناير، وكنت أتمنى أن تكون هناك علاقة جيدة بين الديمقراطيين والجمهوريين".

سياسة الديمقراطيين 


وتابع: "الديمقراطيون كانوا يريدون أن تظل الحدود مفتوحة لدخول أعداد كبيرة من المهاجرين، ولا نريد أن يدخل المجرمون إلى بلادنا".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن انتخابات ٢٠٢٤ كانت الأهم في التاريخ الأمريكي، مضيفًا: "حققنا أرقاما قياسية في الانتخابات الأمريكية وحصلنا على ملايين الأصوات".

وأضاف ترامب، خلال خطاب التنصيب، أنّ  الوحدة الوطنية عادت مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، مواصلا: "أعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية، واليوم سأوقع عددا من الأوامر التنفيذية التاريخية التي ستستعيد مجد بلادنا".

وتابع: "سنعيد ملايين المهاجرين إلى المكسيك، وسوف أرسل الجنود إلى الحدود الجنوبية، وسيكون شعارنا في معالجة الهجرة غير الشرعية ابقوا في المكسيك، وسأعلن العصابات الإجرامية منظمات إرهابية".

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ترامب دونالد ترامب اتفاقية باريس للمناخ أحداث 6 يناير القاهرة الاخبارية الديمقراطيين الجمهوريين

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