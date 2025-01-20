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اقتصاد

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو)

مكالمات الواي فاي،
مكالمات الواي فاي، فيتو

مكالمات الواي فاي، كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للاتصالات، تفاصيل خدمة المكالمات بتقنية الواي فاي.

 

تقنية مكالمات الواي فاي

وقال "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": إن خدمة مكالمات "الواي فاي" هي أحدث تقنية في عالم الاتصالات.

 

حل أزمة ضعف شبكات المحمول 

وأوضح: "أي حد عنده مشكلة في شبكة المحمول داخل منزله، بسبب ضعف الشبكات، يمكنه إجراء المكالمات العادية عبر شبكة الواي فاي، بدون أي تكلفة إضافية، بنفس ثمن دقيقة الشبكات".
 

 

شرط إجراء مكالمات الواي فاي 

وتابع: "مكالمات شبكة الواي فاي، تستلزم توافر هاتف محمول حديث يدعم الخدمة، وكل شركة من شركات الاتصالات وضعت قائمة بأنواع الهواتف التي تسمح بإجراء تلك المكالمات".

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