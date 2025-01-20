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ثقافة وفنون

منصة شاهد تعلن عن خريطتها الدرامية لشهر رمضان المقبل

طارق لطفي
طارق لطفي

أعلنت منصة شاهد عن خريطها الدرامية لشهر رمضان المقبل، ونشرت عبر منصاتها المختلفة عدد من البوسترات الخاصة بالمسلسلات التي ستعرضها في الشهر الكريم.

ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل “إش إش” للفنانة مي عمر وإدوارد وماجد المصري، ومسلسل “سيد الناس” للفنان عمرو سعد وريم مصطفى ومنة فضالي

كما تعرض شاهد الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” للفنان أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، ومسلسل “اشغال شقة جدًا” للفنان هشام ماجد ومصطفى غريب.

 

كما يعرض أيضا الجزء الخامس من مسلسل “المداح” لحمادة هلال وغادة عادل، ومسلسل “كامل العدد 2” لدينا الشربيني، ومسلسل “منتهي الصلاحية” لمحمد فراج، و"80 باكو “ لهدى المفتي ومسلسل ”نص الشعب اسمه محمد " لعصام عمر ومايان السيد 

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