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عقارات

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة العصار

المهندس أحمد العصار
المهندس أحمد العصار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد العصار، وتعيين المهندس حسن مصطفى نائبا أول لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين كل من الدكتور أنسى البشوتى، والمهندس سيد الوزير، والمهندسة هبه أبوالعلا، نوابًا لرئيس مجلس الإدارة، كما شمل القرار تعيين كل من المهندس أحمد العدلانى، والمهندسة دينا عادل فتحى، والمهندس محمد علوى، والمهندس حسن إبراهيم، والأستاذ محمد الأتربى، والمهندس خالد عباس، أعضاء بمجلس الإدارة.

ضخ دماء جديدة من أجل استمرار التوسع والانتشار بالداخل والخارج

وأكد المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة، أن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب يأتى فى إطار تصعيد الكفاءات، وضخ دماء جديدة من أجل استمرار التوسع والانتشار بالداخل والخارج.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها وإسنادها بقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2024، والتي شملت مشروعات شبكات ومحطات كهرباء، ومياه شرب وصرف صحي، وشبكات الاتصالات، بالعديد من المدن الجديدة والتجمعات العمرانية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مشروعات الكهرباء التي تم وجارٍ تنفيذها بلغت 272 مشروعا بقيمة إجمالية 48.5 مليار جنيه، بينما تم وجارٍ تنفيذ 757 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، والطرق بإجمالي أطوال 485 كم بقيمة 36 مليارا و396 مليون جنيه،و142 مشروع شبكات اتصالات بقيمة 2 مليار و156.5 مليون جنيه. 

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 31 مشروع شبكات كهرباء، و3 مشروعات محطات وخطوط، وإسناد 17 مشروع شبكات، وجارٍ تنفيذ 208 مشروعات شبكات كهرباء، و13 مشروع محطات وخطوط ربط.
 
وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 69 مشروع مياه شرب وصرف صحي، ومحطة معالجة صرف صحي بطاقة ٢٠ ألف م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ 334 مشروع مياه شرب، و321 مشروع صرف صحي، وتنفيذ وتأهيل 16 محطة مياه شرب، و16 محطة معالجة صرف صحي.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أن مشروعات شبكات الاتصالات بالمدن العمرانية الجديدة شملت 14 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذها، و128 مشروعا جارٍ تنفيذها.

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المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية
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