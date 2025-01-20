النيابة الإدارية تفتتح فعاليات البرنامج التدريبى لمنازعات الملكية الفكرية

افتتحت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الإثنين، فعاليات البرنامج التدريبي "التحكيم في منازعات حقوق الملكية الفكرية في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان والمعهد القومي للملكية الفكرية.

جاء ذلك تحت رعاية المستشارعبد الراضي صدِّيقْ - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورالسيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبحضور المستشار الدكتورمحمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والدكتور ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

واستهلت فعاليات اليوم بكلمة للمستشارة بريهان محسن مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، رحبت فيها بالمستشار الدكتور الأمين العام، والدكتور عميد المعهد، والأعضاء الحضور، وأعربت عن سعادتها بالتعاون المستمر والبنَّاء مع جامعة حلوان والمعهد القومي للملكية الفكرية في مجال التدريب.

ومن جانبه نقل المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، للحضور خالص تحيات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، وتمنياته بأن يسهم هذا البرنامج التدريبي في تثقيف وتوعية للسيدات والسادة الأعضاء المشاركين في القضايا الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، بما يمكنهم من تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

أعقبها كلمة الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، نقل فيها تحيات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ورحب فيها بالحضور معربًا عن عظيم شكره للمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، على التعاون المثمر والبناء والدعم الكامل للبروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج الذي سيجري عقده على مدار يومين بمقر رئاسة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، بمشاركة ٣٥ من الأعضاء من مختلف الدرجات، مجموعة من المُحاضرات يتفضل بإلقائها الدكتور ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، وجاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:

"مدخل إلى الملكية الفكرية: المفاهيم الأساسية".

"حقوق التأليف والحقوق المجاورة: براءات الاختراع ونماذج المنفعة".

"العلامات التجارية والتصميمات الصناعية".

"خصوصية منازعات الملكية الفكرية وقابليتها للتحكيم – حالات عملية".

"نماذج محاكاة لقضية تحكيمية للسيدات والسادة المتدربين".

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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