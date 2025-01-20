الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أكثر من 47 ألف شهيد، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ضحايا غزة
ضحايا غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع  غزة، في بيان  اليوم الاثنين، عن ارتفاع  ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 47 ألفا و35 شهيدا و111 ألفا و91 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصيب 3 أطفال فلسطينيين بجروح في انفجار جسم من مخلفات جيش الاحتلال بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته أصيب 4 فلسطينيين برصاص  قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين،  وسط وجنوبي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن  الدفاع المدني بغزة، في بيان اليوم الإثنين، عن استشهاد 99 من كوادره بغزة وإصابة 319 آخرين جراء استهدافات الاحتلال منذ بدء الحرب على القطاع.

الدفاع المدني بغزة يكشف حصيلة كوادره المصابة 

كما أوضح الدفاع الدفاع المدني بغزة، أن 27 من  كوادره معتقلون لدى قوات الاحتلال ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.

وأشار الدفاع المدني في غزة، إلى أن طواقمه انتشلت من مواقع القصف أكثر من 97 ألف مصاب، موضحَا أن عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم ولم يوجد لهم أثرا بسبب القصف الإسرائيلي بلغ 2842 شهيدا.

وأمس الأحد أطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي رفح حماس

مواد متعلقة

الصحفيين تعلن فتح باب التبرع لتقديم مساعدات لأهالي غزة

وزير الخارجية: الفترة الحالية تشهد تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

"الأغذية العالمي" يضع خططا عاجلة للتدخل في غزة
ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

قرار جمهوري بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

كل ما تريد معرفته عن مكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

تعليم الشرقية تكشف حقيقة إصابة طالب في مشاجرة بامتحانات الإعدادية بسبب الغش

شوبير يعلن وفاة أسطورة التعليق المصري ميمي الشربيني بعد صراع طويل مع المرض

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

1.4 مليون جنيه إيرادات فيلم الدشاش أمس

منوعات

المزيد

قطة تتسبب في كارثة لمالكتها بالصين

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20-1-2025

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية.. المحرومون من استخدام التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بالرزق الحلال والنجاح في العمل

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية