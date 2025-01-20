طائرة الزمالك تتأهل للدور ربع النهائي من البطولة العربية

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى الدور ربع النهائي للبطولة العربية المقامة حاليًا في قطر، وذلك بعد فوزه على الهلال الليبي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على صالة العربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25 - 15

25 - 15

25 - 16.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

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