«المكتب البيضاوي» مطبخ القرارات الأمريكية الحساسة.. طقوس شبه عسكرية خاصة باستقبال الرئيس داخله.. وهذا سر علاقته باحتفال «ليفي» البريطاني

يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، حيث من المقرر أن يقام حفل تنصيبه داخل مبنى الكابيتول الأمريكي بسبب درجات الحرارة الباردة القياسية.

ويعود ذلك نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية، حيث تقرر نقل العديد من الفعاليات التي كانت مقررة في الهواء الطلق إلى داخل الأماكن المغلقة، بما في ذلك مراسم أداء اليمين الدستورية التي تقام عادةً على درج مبنى الكابيتول الأمريكي.

وتعد هذه الخطوة سابقة لم تحدث منذ عام 1985، عندما اضطر الرئيس الراحل رونالد ريجان إلى أداء اليمين داخل مبنى الكابيتول خلال تنصيبه لفترة رئاسية ثانية، وذلك بسبب تدني درجات الحرارة بشكل كبير، وهناك العديد من الأماكن التي يلجأ إليها الرئيس في حالات الطوارئ ومنها المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المكتب البيضاوي الشاهد علي أهم القرارات المصيرية في تاريخ أمريكا:

منذ أكتوبر عام 1909، أصبح "المكتب البيضاوي" بالجناح الغربي للبيت الأبيض المكتب الرسمي لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبين على السلطة، واستمد المكتب المذكور إسمه من تصميمه على شكل بيضاوي.

ووفقًا للموقع الرسمي للبيت الأبيض، فإن المهندس المعماري الأمريكي ناثان ويث هو من صمم المكتب، ضمن مشروع أطلقه الرئيس الأمريكي الأسبق حينها ويليام هوارد تافت لتوسيع الجناح الغربي.



ويتميز المكتب البيضاوي بثلاث نوافذ مواجهة للجهة الجنوبية للبيت الأبيض وراء مكتب الرئيس، ومدفأة عند النهاية الشمالية للغرفة.

ويوجد بالمكتب البيضاوي أربعة أبواب؛ باب شرقي يفتح على حديقة الزهور، وباب غربي يؤدي إلى غرفة صغيرة خاصة للدراسة والعشاء، وباب شمالي غربي يفتح على الممر الرئيس للجناح الغربي، فضلًا عن باب شمالي شرقي يفتح على مكتب سكرتير الرئيس.



تقليد بريطاني وراء التصميم

ويفيد تقرير عن تاريخ المكتب البيضاوي على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، بأن تصميمه بشكل بيضاوي جاء ليناسب احتفال استقبال ملكي تقليدي في بريطانيا العظمى، يدعى "ليفي" (Levee).

وأصبح حفل "ليفي" تقليدًا عند رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، إذ كان الرؤساء السابقون ومنذ عهد الرئيس جورج واشنطن يستقبلون خلاله رجال السلطة البارزين، الذين يرتدون ملابس رسمية بأزرار فضية، ويؤدون طقوسًا شبه عسكرية حين يلتقون بالرئيس.

وخلال الاحتفال المذكور، يدخل الضيوف إلى الغرفة ويلتفون بشكل دائري حول الرئيس الذي يكون واقفًا بجانب المدفأة عند النهاية الشمالية للغرفة، ثم ينحنون واحدًا تلو الآخر، بينما يقوم مسؤول البروتوكول الرئاسي بإعلان أسمائهم.

ويتقدم الرئيس بعد ذلك نحو الضيوف واحدًا تلو الآخر، ويخطابهم بأسمائهم ثم يقدم التهنئة إليهم، قبل أن يعود إلى مكانه مجددًا، فيقوم الضيوف بالانحناء للرئيس ومن ثم يغادرون الغرفة واحدًا تلو آخر.

وعلى الرغم من أن المكتب البيضاوي شيُد في عام 1909، إلا أن حفل استقبال "ليفي" اُلغي رسميا في الولايات المتحدة في عام 1801، من قبل الرئيس الأسبق توماس جفرسون، الذي اعتبره يناسب الدول ذات النظام الملكي، وليس الجمهوريات.

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