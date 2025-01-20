طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية: أسئلة امتحاني العلوم والهندسة سهلة (بث مباشر)

سادت حالة من الارتياح بين طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية اليوم، عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة العلوم والهندسة بمدرسة أحمد زويل بشرق المحافظة.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد آراء طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة عقب الانتهاء من تأدية الامتحان.

وأكد الطالب عبد الرحمن محمد، أن امتحان العلوم جاء سهلا ومباشرا دون وجود أى صعوبات مضيفا أن الوقت كان كافيا للانتهاء من الإجابة على كافة الأسئلة والمراجعة الدقيقة.

واضاف الطالب محمود حسن، أن أسئلة امتحان العلوم جاءت مباشرة وسهلة على خلاف أسئلة امتحان مادة الهندسة جاءت بها بعض الأسئلة التى تحتاج إلى وقت كافى للانتهاء من الإجابة عليها.

وأوضح الطالب ميسرة أحمد، أن امتحان لمادة العلوم جاء سهلا دون أى تعقيد، مضيفا أن الهندسة تحتاج إلى وقت للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة والمراجعة.

وعلى الجانب الآخر أكّد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم انتظمت اليوم في مواعيدها المحددة والمعلنة.

وتفقَّد مدير المديرية اليوم الإثنين بعدد من مدارس المحافظة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025.

وبدأ مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة الامتحانات بلجنة رأس التين الثانوية بنين ولجنة مجمع الشهداء رسمي لغات بإدارة الجمرك التعليمية بحضور روحية أبو غالي مدير عام الإدارة والسيد الأزوك وكيل الإدارة، وأشاد بانضباط العملية الامتحانية، وأكد خلال الجولة على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان.

واستأنف جولته التفقدية وبحضور عادل حسين مدير عام وسط بمتابعة لجنتي طه حسين الإعدادية بنات والحضرة الثانوية بنات بإدارة وسط التعليمية،وأشاد بانضباط العنلية الامتحانية ووجود دليل اللجان وانضباط الطلاب، وأصدر تعليماته بصرف مكافأة تشجيعية لعامل العهدة بمدرسة الحضرة الثانوية بنات، وقدم رسالة طمأنينة لأولياء الأمور خارج اللجان.

وأشار ( أبوزيد ) إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدّوا صباح اليوم الإثنين امتحان مادة العلوم في الفترة الأولى وامتحان مادة الهندسة في الفترة الثانية، ولم تَرِد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية التسع أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية.

واستكمل متابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة امتحانات النقل بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة ( زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج ) .

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