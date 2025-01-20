الإثنين 20 يناير 2025
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ثقافة وفنون

1133 فنانا ومعماريا وناقدا تشكيليا يتنافسون على جوائز فاروق حسني للفنون

مؤسسة فاروق حسني
مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، فيتو

 أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن جوائز الفنون الدورة السادسة 2025 
تقدم لهذه الدورة 2141 عملًا فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا في خمسة أفرع ( التصوير - العمارة - النحت - النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي ).

ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 1133 فنانا ومعماريا وناقدا تشكيليا من جميع أنحاء الجمهورية حيث تصل قيمة جوائز الفنون إلى مليون جنيه بالإضافة إلى جائزة الاستحقاق الكبرى. 

وتوجه مجلس الأمناء والفنان فاروق حسني بالشكر لأعضاء لجان التحكيم على مشاركتهم الفعالة وجهدهم المتميز لإنجاح الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة متمنين لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح ومزيد من الإبداع والتميز.

 

جائزة التصوير 
 تقدم للجائزة 1041 عملًا فنيًا بـ 518 متسابقًا. 
تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 150,000 مائة وخمسون الف جنيه مصري، موزّعة كالتالي:
- الجائزة الأولى: 75,000 خمسة وسبعون ألف جنيه مصري ودرع التكريم.
- الجائزة الثانية: 50,000 خمسون الف جنيه مصري.
- الجائزة الثالثة: 25,000 خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.

 

جائزة العمارة 
تقدم للجائزة 39 مشروعًا معماريًا بعدد 77 متسابقًا.
تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 150,000 مائة وخمسون ألف جنيه مصري، موزّعة كالتالي:
- الجائزة الأولى: 75,000 خمسة وسبعون ألف جنيه مصري ودرع التكريم.
- الجائزة الثانية: 50,000 خمسون ألف جنيه مصري.
- الجائزة الثالثة: 25,000 خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.

 

جائزة النحت 
تقدم للجائزة 315 عملًا فنيًا بعدد 236 متسابقًا.
تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 150,000 مائة وخمسون ألف جنيه مصري، موزّعة كالتالي:
- الجائزة الأولى: 75,000 خمسة وسبعون ألف جنيه مصري ودرع التكريم
- الجائزة الثانية: 50,000 خمسون ألف جنيه مصري
- الجائزة الثالثة: 25,000 خمسة وعشرون ألف جنيه مصري

جائزة النقد الفني التشكيلي 

تقدم للجائزة 18 دراسة نقدية بعدد 18 متسابقًا.
تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 100,000 مائة الف جنيه مصري، موزّعة كالتالي:
- الجائزة الأولى: 50,000 خمسون ألف جنيه مصري ودرع التكريم.
- الجائزة الثانية: 30,000 ثلاثون ألف جنيه مصري.
- الجائزة الثالثة: 20,000 عشرون ألف جنيه مصري.

 

جائزة التصوير الفوتوغرافي 
 تقدم للجائزة 728 عملًا فنيًا ب 284 متسابقًا. 
تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 150,00 مائة وخمسون ألف جنيه مصري، موزّعة كالتالي:
- الجائزة الأولى: 75,000 خمسة وسبعون ألف جنيه مصري ودرع التكريم.
- الجائزة الثانية: 50,000 خمسون ألف جنيه مصري.
- الجائزة الثالثة: 25,000 خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.

 وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل توزيع جوائز الفنون للدورة السادسة، بالتزامن مع افتتاح المعرض الجماعي الذي يضم أعمال الفنانين والمعماريين والباحثين المتأهلين للمرحلة النهائية، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون.

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