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رئيس حى وسط بالإسكندرية يتابع العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تابع الدكتور مصطفي العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية اليوم الإثنين العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، وذلك للاطمئنان علي حسن سير العمل وسرعة وكفاءة  تقديم الخدمة، بالاضافة الي التأكد من تخصيص شباك لذوي الهمم لإنهاء  طلباتهم في سهولة ويسر.

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يأتى ذلك في إطار توجيهات الفريق احمد خالد   محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وأكد رئيس حى وسط،  ان هذا يأتي ذلك في سياق الاهتمام بفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين  دون حلقات وسيطة، والاستماع الي طلباتهم وشكاواهم، بالإضافة إلي متابعة سير العمل وانجاز كافة الطلبات أولا باول.

جاء ذلك بحضور   سكرتير عام الحي، ومدير المركز التكنولوجي، ومسئولي ادارة المتابعة بحي وسط، وتنفيذى الحى بالمحافظة.

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الدكتور مصطفى العرابي حي وسط بالاسكندرية الفريق أحمد خالد حسن

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