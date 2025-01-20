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ثقافة وفنون

مناقشة فيلم ميني كار في نادي سينما الشباب (صور)

مناقشة فيلم ميني
مناقشة فيلم ميني كار، فيتو

 أقام المركز القومي للسينما عروض وفعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية تحت إدارة الناقد إسلام أحمد على.

عرض ومناقشة فيلم ميني كار 

 وخلال الفعاليات تم عرض فيلم " ميني كار" إخراج محمد عبدالحكيم، وتمثيل وائل العوني وبوسي شاهين والحسيني فرج.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي وتم خلالها مناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور،  كما تم تسليم شهادة تكريم لأسرة الفنان السكندري الراحل علي سرحان.

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المركز القومي للسينما نادى سينما الشباب مركز الحرية والإبداع فيلم ميني كار
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