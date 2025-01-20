وزير الثقافة يبحث آفاق التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بـ طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك لبحث آفاق التعاون الثقافي الإعلامي وخطط تطوير المحتوى الإعلامي الثقافي.

وجاء ذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والإعلامية لتطوير المحتوى بما يتماشى مع متطلبات العصر ويلبي تطلعات المجتمع.

وزير الثقافة

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أهمية التكامل بين الثقافة والإعلام في تقديم محتوى يعكس الهوية الوطنية ويواكب التطورات الحديثة، كما أشار إلى أن وزارة الثقافة تعمل على دعم المبادرات التي تعزز القيم الثقافية وتبرز المواهب الوطنية في مختلف المجالات.

وقال وزير الثقافة:"الشراكة بين الثقافة والإعلام تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الوعي المجتمعي، وعلينا الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتقديم محتوى يعكس تاريخ مصر العريق،ومستقبلها الواعد".

رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

من جانبه، أعرب طارق نور عن تطلع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتعزيز التعاون مع وزارة الثقافة بما يسهم في تقديم محتوى إعلامي ثقافي ثري ومتنوع يليق بالجمهور المصري. وأكد على التزام الشركة بتوظيف كافة إمكانياتها لتحقيق رؤية مشتركة تسهم في نشر الثقافة وتنمية الوعي المجتمعي.

وتناول الاجتماع مناقشة خطط مستقبلية تشمل إنتاج برامج ثقافية مبتكرة، ودعم الفعاليات الفنية والأدبية، بالإضافة إلى تطوير آليات جديدة لنشر الثقافة بين مختلف فئات المجتمع.

في ختام اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة وتحقيق الأهداف المرجوة، بما يرسخ دور الثقافة والإعلام في بناء مجتمع واعٍ ومثقف.

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