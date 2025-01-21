مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كيف يدلي الشاهد بشهادته أمام المحكمة؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب على 171 مادة منه ضوابط إدلاء الشاهد بشهادته، وفي مقدمتها أداء اليمين، لمن أتم 15 عامًا.

حق الشاهد لمن أتم 15 عاما

ورد ذلك في المادة 90 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

توقيع عضو النيابة العامة على شهادة الشهود

كما تنص المادة 91 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها.

وتنص المادة 92 التي وافق عليها مجلس النواب على: عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.

ويجوز لعضو النيابة العامة دائمًا أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ضوابط سماع الشهود بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يشار إلى أنه نظم الفصل الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالموافقة على 171 مادة من مشروع القانون، ضوابط سماع الشهود في التحقيقات.

استماع النيابة العامة لشهادة الشهود

وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

تكليف حضور الشهود بواسطة المحضرين

كما جاء في المادة 87 التي وافق عليها مجلس النواب النص على: يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال. ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

استماع النيابة لشهادة الشهود على انفراد

فيما وافق مجلس النواب على المادة 88 ونصها كالتالي: يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

وتنص المادة 89 على: يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبيًا، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.

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