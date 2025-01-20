25 شركة مصرية تستعد للمشاركة بالدورة الخامسة لمعرض ويبيكس بكينيا

تستعد 25 شركة مصرية للمشاركة في معرض ويبيكس كينيا الدولي للمياه والطاقة المتجددة والكهرباء، الذي سيقام في دولة كينيا خلال شهر سبتمبر 2025.

يهدف هذا الحدث الهام إلى تعزيز التعاون التجاري بين مصر وكينيا ودول شرق أفريقيا الأخرى، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الجاد المشترك بالتعاون مع التمثيل التجاري ومجلس الصادرات الهندسية.

تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول شرق أفريقيا

وتعد مشاركة مصر في معرض ويبيكس كينيا الدولي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول شرق أفريقيا، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. يهدف المعرض إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، والاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات المصرية في هذه الأسواق.

ستعرض الشركات المصرية المشاركة في المعرض مجموعة واسعة من الصناعات الكهربائية والطلمبات، بما في ذلك المعدات الكهربائية، الكابلات والأجهزة الكهربائية، مضخات المياه، ومعدات الري والصرف ومواسير المياه والصرف وتكنولوجيا معالجة وتحلية المياه ومواسير الكهرباء والكابلات ووحدات الكهرباء والعديد من المنتجات الأخرى.

من المتوقع أن يساهم المعرض في تحقيق قفزات نوعية في حجم الصادرات المصرية إلى كينيات القارة الإفريقية، وتعزيز مكانة مصر كشريك اقتصادي مهم في المنطقة.



ينظم المعرض شركة 2Artfairs الدولية للمعارض والمؤتمرات بمشاركة Ikapamedia east africa للمعارض بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في كينيا، ويهدف إلى توفير منصة مثالية للشركات المصرية لعرض منتجاتها وخدماتها أمام كبار المستثمرين والتجار في القارة الإفريقية.

وعقد المهندس زكي عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة 2Artfairs الدولية للمعارض والمؤتمرات عدد من الاجتماعات الهامة مع مسئولي الجهات والوزارات الكينية المعنية بالمعرض بالعاصمة الكينية نيروبي منها ممثل وزارة المياه والصرف الصحي والري Eng. SAO Alima وممثل وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة وكينيا وممثلي جمعيات رجال الأعمال وهيئات ومؤسسات الطاقة الجديدة والمتجددة.



كما عقد المهندس زكي عبد الفتاح اجتماعات عدة مع مكتب التمثيل التجاري في كينيا من أجل إنجاح هذه النسخة من معرض ويبيكس كينيا الدولي في دورته الخامسة الذي يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في كينيا وشرق أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.