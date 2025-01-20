"التصديري للكيماويات": ندعم الشركات الصغيرة لزيادة التصدير للخارج

اختتمت فعاليات الدورة الثانية لمعرض "أفروبلاست" المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة بالأمس، والذى عقد على مدار 4 أيام في الفترة من 16 وحتى 19 يناير، بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر وتخطى عدد الزائرين للمعرض نحو 14 ألف زائر من العديد الدول مثل السعودية والأردن وليبيا والكويت وكينيا وأوغندا.

وتنوعت المنتجات المعروضة ما بين منتجات نهائية، ومواد خام ومعدات تصنيع مما خلق نوعا التكامل ما بين العارضين والتشبيك ما بين الشركات العارضة وبعضها البعض.

وكان المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة قد وجه بدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعرض ومساعدتها علي الظهور والتمثيل المشرف والعرض اللائق لمنتجاتها وتعريف العملاء بمنتجاتهم لإيجاد قاعدة جديدة من العملاء لهم في السوقين المحلي والدولي.



وأشاد خالد أبو المكارم بالتعاون المثمر مابين المجلس ومشروع " تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الجانبين بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للمجلس ومساندتها في تطوير أدائها والتصدير من خلال دعمها وتحفيزها علي المشاركة في المعارض والبعثات الترويجية التي ينظمها المجلس

كشف أبو المكارم عن نجاح كثير من الشركات في عقد العديد من اللقاءات الثنائية والصفقات المبدئية مع عدد من العملاء والمشتريين الدوليين الذين تم استقدامهم للمعرض كبعثة مشتريين.

مجيد: نجاح المعرض في التشبيك ما بين موردي الخامات ومنتجي السلع النهائية

من جانبها أعربت الشركات التي حظيت بدعم مشروع"تريد"عن سعادتها بالمشاركة والمردود الإيجابي لهذه المشاركة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي ووفقا للمدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة محمد مجيد فإن المعرض لا يوصل فقط الشركات العارضة بالعملاء، وإنما أيضا يحدث نوع من التشبيك ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للسلع الوسيطة والنهائية، وما بين الشركات المصنعة للمواد الخام ومستلزمات الانتاج المحلية وهو من شأنه أن يحقق واحد من الأهداف الرئيسية للدولة وهو تعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الانتاج من مصادر محلية بقدر الإمكان.

وقال مجيد إنه على هامش المعرض يكون هناك حرص كبير علي تنظيم العديد من اللقاءات الثنائية بين شركات مصرية ونظيرتها المحلية والأجنبية ليصبح المعرض بمثابة منصة للتواصل والتشبيك مابين الشركات المنتجة للمواد الخام ومستلزمات الانتاج والشركات المنتجه والمصنعة للمنتجات النهائية وفي نفس الوقت إيجاد عملاء للمنتجين للمواد الخام والسلع النهائية من الخارج.

عمرو عادل: فرصة للتعريف بوجودنا والبيع باسمنا بدلا من التصنيع للغير

ومن جانبه كشف عمرو عادل رئيس مجلس إدارة احدى الشركات المشاركة بالمعرض، عن مشاركته للمرة الأولى في المعرض، مشيرا أنه يبحث عن عملاء جدد محليين ودوليين من جراء المشاركة أعرب عادل عن سعادته بالمشاركة في المعرض لما سيتيح له من فرصة للتعريف بمنتجه واسمه وعلامته التجارية، خاصة وأنه حتى الآن يقوم والتصنيع والتصدير للغير وليس باسمه وأن المعرض ستكون بداية لانطلاقه باسمه وعلامته التجارية.

وقال إنه عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية خلال المعرض، ومنها مشترى من أوغندا طلب عينات من منتجات الشركة، وجار تحديد الكمية المطلوبة للتصدير، وأثنى عادل على مجهود المجلس والدعم الذي حظي به للمشاركة في المعرض وترشيحات الشركات للمقابلات الثنائية فضلا عن البيانات والمعلومات التي تم توفيرها عن العملاء المحتملين وسلسلة الجلسات النقاشية التي كانت إضافة حقيقية لنا.

إسلام إبراهيم: الدورة الأولى ساعدتنا في دخول أسواق كينيا وأوغندا والسعودية ونستهدف زيادة نسبة الصادرات إلى 50% من إنتاج الشركة

وقال إسلام محمد إبراهيم مدير المبيعات بإحدى الشركات، إن هذه المرة الثانية التي يتم فيها المشاركة في المعرض بدعم من المجلس، موضحا أن المرة الأولي التي فيها المشاركة شجعتهم على المشاركة في الدورة الثانية .

وأوضح أن الدورة الأولى مكنتهم من التعرف علي عملاء في أسواق السعودية وكينيا وأوغندا وفتح سوق لمنتجاتهم في هذه الدول، حيث يتم تقريبا تصدير ما بين 30-40% من طاقة إنتاج المصنع

تابع: أن أكثر من 90% من زوار الجناح الخاص بالشركة في المعرض شركات أجنبية من لبنان، فلسطين، كينيا، السعودية، أوغندا.

وقال إبراهيم إنه يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع خلال العام الحالي بنسبة تتراوح مابين 20-25%، مع زيادة حجم الصادرات لتصل إلى نحو 50% من إنتاج الشركة.

فتح المجال للتوريد للسوق المحلي فضلا عن عقد لقاءات مع مستوردين

قال محمد أبو الحمد يوسف المدير المالي بإحدى شركات البلاستيك إنه المرة الأولى التي يتم فيها المشاركة في معرض أفروبلاست، مشيدا بحجم الدعم الكبير الذي يقدمه المجلس لمشاركة الشركات الصغيرة في المعارض والبعثات الترويجية، والتي مكنت الشركة من تصدير خامmasterpatch لأوغندا والتغلب على منافسه الهند للمنتج المصري في السوق الأوغندي.

كشف عن حجم الاستفادة الكبيرة من المشاركة في المعرض والتي أثبتت له خطأه في عدم المشاركة من قبل في معارض محلية، مشيرا إلى أنه علي الرغم من صغر مساحة الجناح إلا أن هناك إقبال كبير من الزوار المحليين والدوليين لزيارة الجناح وهو ما فتح المجال للتوريد للسوق المحلي فضلا عن عقد لقاءات مع مستوردين من سوريا للمرة الأولى وجنوب أفريقيا .

وقال إن الشركة أبرمت اتفاقيات مبدئية أثناء فعاليات المعرض مع أكثر من 25 عميل فى مصر والهند والسعودية.

وأضاف أن الشركة اتفقت على عقد اجتماعات متتالية مع العملاء بعد انتهاء المعرض، لتوقيع العقود النهائية بعد التجارب التى أجرتها على العينات.

شريف الصغير: إيجاد موردين محليين للخامات التي تستوردها الشركة من الخارج

وعلى جانب آخر قال شريف الصغير رئيس مجلس إدارة الشركات الصناعات البلاستيكية والكيماوية، إن هذه المرة الأولى التي يتم فيها المشاركة بالمعرض بدعم من المجلس، وأنه من المقرر المشاركة في البعثات الترويجية، والمعارض التي ينظمها المجلس خلال الفترة القادمة (كما هو الحال بالنسبة للمعارض المتخصصة التي يتم تنظيم المشاركة بها في ليبيا في فبراير، والرياض في مايو).

كشف الصغير عن نجاح المعرض في التشبيك ما بين مصنعه وبين موردين محليين لخامات يتم استيرادها من الخارج حيث يتم استيراد نحو 90% من خامته من الخارج وهو ما يحل له مشكلة في تدبير العمله.

وتابع: لقد فوجئنا بمصانع محلية تنتج الخامات التي يحتاجها مصنعنا ولم نكن نعلم بوجودها وهو ما يعد بارقة أمل كبيرة لنا ستمكنا من خفض حجم وارداتنا بنسبة تصل إلى 90% وقال: "إننا منذ 4 سنوات ننتج ونبيع للغير وهذا المعرض فرصة جيدة لنا للتعريف بمنتجنا تحت اسمنا وعلامتنا التجارية".

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