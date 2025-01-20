الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد رجب ينتهى من تصوير نصف مشاهد الحلانجي

محمد رجب
محمد رجب

انتهى الفنان محمد رجب من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد مسلسله الجديد الحلانجي المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم.

 

ويظهر محمد رجب ضمن أحداث العمل باسم طه الحلانجي الذي يقوم بعمليات نصب على بعض الشخصيات في العمل.

 

 

 

 

بينما يجسد طارق صبري خلال أحداث المسلسل شخصية ضابط شرطة يحاول القبض على محمد رجب بسبب أعمال النصب التى يقوم بها.

 

أبطال مسلسل الحلانجي

 مسلسل الحلانجي،  بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري،  من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

 

 

 

تفاصيل مسلسل الحلانجي

 تدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

وكان محمد رجب،  نشر صورة من كواليس أول أيام تصوير مسلسل الحلانجي، عبر فيسبوك، معلقا: «بسم الله توكلنا علي الله.. مسلسل الحلانجي رمضان 2025.. إنتاج: أستاذ ممدوح شاهين.. تأليف: محمود حمدان.. إخراج: معتز حسام.. رمضان 2025 مسلسل الحلانجي». 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد رجب الحلانجي مسلسل الحلانجي أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025 أبرز مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

تعرف على اسم شخصية محمد رجب في مسلسل الحلانجي

ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

هدايا القسام للأسيرات تثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحقائب

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

حقيقة تسريب امتحان التربية الدينية الإسلامية بالقاهرة

سعر الدولار في البنوك اليوم 20 - 1 - 2025

تكليفات رئاسية مهمة لكبار رجال الدولة لرفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

منوعات

المزيد

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

1.44 تريليون دولار زيادة في ثروة أغنى 500 ملياردير خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

متى كان يرسل الله الرسل؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية