مواعيد مباريات الأدوار النهائية بدوري أبطال إفريقيا "إنفوجراف"

تأهل ممثلا الكرة المصرية الأهلي وبيراميدز إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث احتل الأهلي وصافة المجموعة الثالثة، فيما احتل بيراميدز وصافة المجموعة الرابعة

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي

تقام مباريات الذهاب بدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا يومي (28 و29 مارس)

وتقام مواجهات الإياب يومي (4 و5 أبريل)

فريق بيراميدز، فيتو

مواعيد مباراتي نصف النهائي

وتقام مباراتي الذهاب بنصف النهائي بدوري الابطال يومي (18 و19 أبريل)،

وتقام مباراتي الإياب يومي (25 و26 أبريل)

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الذهاب بنهائي دوري الابطال يوم (24 مايو)

وتقام مباراة الإياب (1 يونيو)

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