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ثقافة وفنون

«الموسيقيين» تقرر ذبح عجول وتوزيع لحومها على أعضائها

الفنان مصطفى كامل
الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، فيتو

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قرارًا بضرورة مساندة الموسيقيين غير القادرين وأصحاب المعاشات والأرامل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.


واجتمع الفنان مصطفى كامل مع الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة وخالد بيومي أمين الصندوق وإدارة الحسابات وأبلغ الحاضرين بأن ماحققته نقابة الموسيقيين من موارد لابد وأن ينعكس دائمًا بالإيجاب علي أعضاء النقابة من غير القادرين وكبار السن أصحاب المعاشات بل والأرامل، ووجه بضرورة احساس الموسيقيين أن نقابتهم ستظل بجانبهم وأمامهم وخلفهم في كل الظروف وكل المناسبات.

وتطرق الحديث من جانب أحد الحاضرين لهذا الاجتماع إلى أن هناك مبالغ طائلة سوف يتم إنفاقها وضخها خلال أيام بحلول شهر رمضان الكريم، وجاء رد مصطفى كامل بعبارة واضحة وهي ( خير الموسيقيين للموسيقيين ) وأن توفيق الله لنا خلال عامين قد فاق ماكنت أحلم به وما أتمناه بفضل الله أولًا وأخيرًا ثم بدعوات الموسيقيين البسطاء والأرامل والأيتام وزملاء المهنه أصحاب المعاشات.

واختتمت الجلسة بإصدار قرار بذبح عددًا من العجول وتوزيع لحومها بالقاهرة والمحافظات.

ويسعى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، من أجل تحقيق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية، من أعضاء الجمعية العمومية وتحقيق رغباتهم، ومعرفة حق كل موسيقي، وأصحاب المعاشات والمرضى وغيرهم، وهذا لم يحدث من قبل في عهد النقابة، وهذا ما يسعى إليه دائمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحسب له، خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة.

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