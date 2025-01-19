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خارج الحدود

الأمم المتحدة: مستعدون لإدخال 30 ألف طن مساعدات غذائية لقطاع غزة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ساهم في بدء دخول بعض الشاحنات من معبر كرم أبو سالم.

برنامج الغذاء الدولي 

وأكد: أن برنامج الغذاء الدولي مستعد لإدخال المزيد من المساعدات، ما يعادل 30 ألف طن من الطعام، بمجرد فتح باقي المعابر.

تقييم الأوضاع في قطاع غزة

وأوضح «حق»، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمم المتحدة تعمل على تقييم الأوضاع في قطاع غزة، معربة عن أملها في استمرار وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الأونروا في غزة، مشددًا على الثقة الكبيرة في قدرتها على أداء عملها بشكل صحيح دون أي عراقيل.

تحرك الأونروا في غزة

وأضاف أن الأونروا بدأت بالفعل في توزيع المزيد من الوقود على المستشفيات، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية الضرورية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيستمرون في دعم الشعب الفلسطيني من خلال إدخال المساعدات الإنسانية، الإغاثية، والغذائية لأهالي القطاع.

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