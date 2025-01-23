رفع حالة الطوارئ وتحذير، إجراء عاجل من محافظة الإسكندرية بشأن طقس اليوم الخميس

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق احمد خالد عن استمرار رفع درجة الطوارئ القصوى اليوم، تزامنا مع كثافة الشبورة المائية على الطرق والميادين في المحافظة، يأتي ذلك بناءً على استمرار تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

وأهابت محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة. واتباع إرشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية:القيادة بهدوء تام ولا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية وإضاءة كشافات الشبورة المائية.



كما شددت المحافظة على زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين واستعمال مساحات الزجاج باستمرار وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة واستخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

كما حذرت محافظة الإسكندرية، من سقوط أمطار اليوم، حيث أكدت هيئة الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري.

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