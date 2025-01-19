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أخبار مصر

مفاجأة صادمة بشأن أعداد استقالات الأطباء يوميا (فيديو)

استقالات الأطباء،
استقالات الأطباء، فيتو

استقالات الأطباء، كشف الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، مفاجأة بشأن عدد طلبات الاستقالة اليومية للأطباء بسبب الاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج.

أسباب إقبال الأطباء على الاستقالات من المستشفيات

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": أن هناك 12 طلبا يوميا للأطباء للاستقالة بسبب ضعف الأجور وتكرار الاعتداءات على الأطقم الطبية بالمستشفيات، مشيرًا إلى حاجة الأطباء إلى السفر للخارج أو العمل الحر؛ لتحسين أوضاعهم المادية في ظل الظروف المعيشية الحالية.

إشكالية مشروع المسئولية الطبية

ولفت إلى أنه بعد طرح مشروع قانون المسئولية الطبية زاد طلب الأطباء على العمل خارج مصر، أو الاتجاه للعمل في المستشفيات الخاصة.

وشدد الأمين المساعد بنقابة الأطباء، على أن أي طبيب مستقيل لن يتم عودته للعمل مرة أخرى في المستشفيات الحكومية.

وعن أبرز التخصصات التي تشهد استقالات من الأطباء، أكد أن اطباء التخدير والعناية المركزة وجراحات القلب أبرز المتقدمين بطلبات للاستقالة.

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