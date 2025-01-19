مها سليم تشكر الجمهور بعد فوز مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بحفل جوي أووردز

عبرت المنتجة مها سليم عن سعادتها الكبيرة بفوز مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، بجائزة أفضل مسلسل بحفل جوي أووردز، الذي أقيم أمس بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

وكتبت مها سليم منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيه: “شكرًا جزيلا لكل الناس اللي صوتت لمسلسل نعمة الأفوكاتو وفوزه بجائزة أفضل مسلسل مصري”.

المنتجة مها سليم

وأضافت: “الحفلة كانت أكتر من رائعة – شيك جدًا ومنظمة بطريقة احترافية ومبهرة! التكريم ده كان ليه طعم خاص لأنه بتصويت الجمهور في المملكة العربية السعودية، وعلى أرض الرياض التي أصبحت فعلًا واجهة الفن للعالم وفخر الشرق الأوسط كله.. كل العروض كانت مؤثرة ولمست قلوبنا بجد.”

أبطال نعمة الأفوكاتو

يذكر أن مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وعماد زيادة وأروى جودة وكمال أبو رية ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد سامي

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