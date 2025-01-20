تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

سورة التوبة أو سورة براءة، هي السورة التاسعة في ترتيب المصحف، وهي سورة مدنية، ما عدا آية 128 وآية 129 فقد نزلتا في مكة، وعدد آياتها 129، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي لا تبدأ بالبسملة؛ لأنها ابتدأت ببراءة من المشركين، وفيها فضحٌ للمنافقين وفيما يلي نستعرض معكم سبب نزول بعض آيات سورة التوبة.





أسباب نزول سورة التوبة

تعددت أسباب النزول الخاصة بسورة التوبة، نذكر بعضها فيما يأتي:

سبب نزول قول الله -تعالى-: (أَلا تُقاتِلونَ قَومًا نَكَثوا أَيمانَهُم وَهَمّوا بِإِخراجِ الرَّسولِ وَهُم بَدَءوكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ)

نزلت هذه الآية لأمر المسلمين بقتال المشركين.

سبب نزول قول الله -تعالى-: (قاتِلوهُم يُعَذِّبهُمُ اللَّـهُ بِأَيديكُم وَيُخزِهِم وَيَنصُركُم عَلَيهِم وَيَشفِ صُدورَ قَومٍ مُؤمِنينَ)

نزلت هذه الآية في بني خزاعة حُلفاء النبي -صلى الله عليه وسلم- حين نصرهم الله -تعالى- وأمرهم بقتال بني بكر في مكة.

سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

سبب نزول قول الله -تعالى-: (أَجَعَلتُم سِقايَةَ الحاجِّ وَعِمارَةَ المَسجِدِ الحَرامِ كَمَن آمَنَ بِاللَّـهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَجاهَدَ في سَبيلِ اللَّـهِ)

قيل إنها نزلت عندما كان العباس أسيرًا للمسلمين في معركة بدر، فقال للمسلمين: إنْ كنتم سبقتونا بالإسلامِ والهجرةِ والجهادِ فإننا كُنّا نقوم بعمارة البيتِ الحرام وسقاية الحاج لبيتِ اللهِ، فنزلت الآية، وقيل إنها نزلت عندما اجتمع بعض الصحابة عند منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال أحدهم: "ما أُبالي أن لا أعمل عملًا بعد الإسلام إلا أن أَسقي الحاج"، وقال آخر: "بل عمارة المسجد الحرام"، وقال آخر: "بل الجهاد في سبيل الله أفضل"، فوصلت المسألة للنبي -صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله -تعالى- هذه الآية.

سبب نزول قول الله -تعالى-: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا المُشرِكونَ نَجَسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ بَعدَ عامِهِم هـذا وَإِن خِفتُم عَيلَةً فَسَوفَ يُغنيكُمُ اللَّـهُ مِن فَضلِهِ)

أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بمنعِ المُشركين من الدخول لمكة وإحضارِ الطعامِ والمتاع وبيعه للمسلمين، فخاف المسلمون على أنفسهم الجوع فأنزل الله -تعالى- هذه الآية.

سبب نزول قول الله -تعالى-: (وَقالَتِ اليَهودُ عُزَيرٌ ابنُ اللَّـهِ)،

نزلت هذه الآية في مجموعة من اليهود عندما قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم- لا نتّبع دينك؛ لأنّه غيّر قبلتهم، ورفض زعمهم بأنّ عزيز ابن الله.

سبب نزول قول الله -تعالى-: (إِنَّمَا النَّسيءُ زِيادَةٌ فِي الكُفرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذينَ كَفَروا يُحِلّونَهُ عامًا وَيُحَرِّمونَهُ عامًا لِيُواطِئوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّـهُ)

النسيء هو تحريم المشركين ما أحلَّ الله -تعالى- من الشهور وتحليل ما حرّم، فجعلوا شهر محرم صفرًا يُحلّون ويفعلون فيه المحرمات، وجعلوا السنة ثلاثة عشر شهرًا، فنزلت هذه الآية.

سبب نزول قول الله -تعالى-: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا ما لَكُم إِذا قيلَ لَكُمُ انفِروا في سَبيلِ اللَّـهِ اثّاقَلتُم إِلَى الأَرضِ)

نزلت هذه الآية عندما أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- المسلمين بالخروج للقتال في غزوة تبوك بعد فتح مكة، فتثاقل بعض المسلمون الخروج للقتال.

سبب نزول قول الله -تعالى-: (عَفَا اللَّـهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُم حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذينَ صَدَقوا وَتَعلَمَ الكاذِبينَ)،

نزلت هذه الآية عندما قام النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمرين لم يأمره بهما الله -تعالى-؛ إذنه للمنافقين، وأخذه الفدية من الأسرى.

قال الله -تعالى-: (وَمِنهُم مَن يَقولُ ائذَن لي وَلا تَفتِنّي أَلا فِي الفِتنَةِ سَقَطوا)

أنزل الله -تعالى- هذه الآية في الجد بن قيس عندما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتال الروم، فأخبر بأنّه يخافُ على نفسه من فتنةِ نساء بني الأصفر، وأنّه يريد الإذن بعدم الذهاب.

قول الله -تعالى-: (إِن تُصِبكَ حَسَنَةٌ تَسُؤهُم وَإِن تُصِبكَ مُصيبَةٌ يَقولوا قَد أَخَذنا أَمرَنا مِن قَبلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُم فَرِحونَ)،

نزلت هذه الآية في المنافقين الذين نشروا بين الناس في المدينة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضوان الله عليهم- هلكوا في المعركة، فأخزاهم الله -تعالى- ورجع النبيُّ وأصحابه سالمين.

قول الله -تعالى-: (وَمِنهُم مَن يَلمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ)،

نزلت هذه الآية في ذي الخويصرة عندما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوزّع الصدقات، فأمر ذو الخويصرة النبيّ بالعدل، فنزلت الآية.

قول الله -تعالى-: (وَمِنهُمُ الَّذينَ يُؤذونَ النَّبِيَّ)،

نزلت في نبتل بن الحارث، فقد كان ينقل حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمنافقين.

قول الله -تعالى-: (يَحلِفونَ بِاللَّـهِ ما قالوا وَلَقَد قالوا كَلِمَةَ الكُفرِ وَكَفَروا بَعدَ إِسلامِهِم)،

تخلف الحلّاس بن الصامت عن غزوة تبوك وقال: إذا كان هذا الرجل صادقًا فنحن شرٌ من الحمير، فوصل كلامه للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فأنكر وحلف بالله -تعالى- أنّه لم يقله؛ فأنزل الله -تعالى- فيه هذه الآية، ثم تاب وحسُنت توبته.

قول الله -تعالى-: (وَمِنهُم مَن عاهَدَ اللَّـهَ لَئِن آتانا مِن فَضلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكونَنَّ مِنَ الصّالِحينَ)

طلب ثعلبة بن الحارث من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدعو له بزيادة المال، فدعا له وأصبح غنيًا، وترك صلاة الجمعة والجماعة وانشغل برعي الأغنام خارج المدينة، وعندما فرض الله -تعالى- الزكاة جاء له جامع الزكاة فأخبره بوجوب الزكاةِ عليه، فأمره أن يجمع ممن حوله ثم يرجع إليه، وشبه الزكاة بالجزية، فأنزل الله -تعالى- فيه هذه الآية.

قول الله -تعالى-: (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنهُم ماتَ أَبَدًا وَلا تَقُم عَلى قَبرِهِ)،

لمّا مات عبد الله بن أُبيّ بن سلول صلّى عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان حينئذٍ مُخيّرٌ بين الصلاة وعدمها على المنافقين، ثم نزلت هذه الآية؛ لتنص على تحريم الصلاة على المنافقين بعدها أبدًا.

قال الله -تعالى-: (لَيسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى المَرضى وَلا عَلَى الَّذينَ لا يَجِدونَ ما يُنفِقونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحوا لِلَّـهِ وَرَسولِهِ)،

جاء رجلٌ أعمى للنبي -صلى الله عليه وسلم- يريد الذهاب للقتال في غزوة تبوك لكنه لا يستطيع، فأنزل الله -تعالى- هذه الآية.

سبب نزول قول الله -تعالى-: (وَمِنَ الأَعرابِ مَن يُؤمِنُ بِاللَّـهِ وَاليَومِ الآخِرِ)،

نزلت هذه الآية في بني مقرن الذين جاؤوا للنبي -صلى الله عليه وسلم- يريدون القتال، لكن ليس لديهم ما يحملون أنفسهم عليه للجهاد، فقال لهم النبيّ إنه لا يوجد ما يحملهم عليه، فذهبوا وهم يبكون، ونزل قول الله -تعالى- فيهم: (وَلا عَلَى الَّذينَ إِذا ما أَتَوكَ لِتَحمِلَهُم قُلتَ لا أَجِدُ ما أَحمِلُكُم عَلَيهِ تَوَلَّوا وَأَعيُنُهُم تَفيضُ مِنَ الدَّمعِ حَزَنًا أَلّا يَجِدوا ما يُنفِقونَ).

سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

سبب نزول قول الله -تعالى- : (وَآخَرونَ اعتَرَفوا بِذُنوبِهِم خَلَطوا عَمَلًا صالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّـهُ أَن يَتوبَ عَلَيهِم إِنَّ اللَّـهَ غَفورٌ رَحيمٌ)،

نزلت هذه الآية في الذين تخلّفوا عن القتال مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهم: أبو لبابة، وأوس بن جذام، وثعلبة بن وديمة، وكعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، فبعد خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- للجهاد ندموا وقام ثلاثةٌ منهم بتقييد أنفسهم بالسلاسل إلى حين عودة النبي -صلى الله عليه وسلم- وتخليصهم منها، فلما عاد النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أنّه لن يُطلق سراحهم إلى أن يأذن الله -تعالى-، فأنزل الله -تعالى- فيهم هذه الآية، فأطلق النبي -سبب نزول بعض آيات سورة التوبة سراحهم.

سبب نزول قول الله -تعالى-: (وَالَّذينَ اتَّخَذوا مَسجِدًا ضِرارًا وَكُفرًا وَتَفريقًا بَينَ المُؤمِنينَ)،

نزلت عندما بنى المنافقون مسجدًا وطلبوا من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُصلِّي فيه، فأنزل الله -تعالى- هذه الآية، فأمرَ النبي -صلى الله عليه وسلم- المؤمنين بهدم هذا المسجد. قال الله -تعالى-: (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذينَ آمَنوا أَن يَستَغفِروا لِلمُشرِكينَ وَلَو كانوا أُولي قُربى مِن بَعدِ ما تَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُم أَصحابُ الجَحيمِ)،

قيل في هذه الآية إنها نزلت لأسبابٍ متعددةٍ؛ منها استغفار النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمه أبي طالب، وأمّه آمنة. قال الله -تعالى-: (وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذينَ خُلِّفوا حَتّى إِذا ضاقَت عَلَيهِمُ الأَرضُ بِما رَحُبَت وَضاقَت عَلَيهِم أَنفُسُهُم وَظَنّوا أَن لا مَلجَأَ مِنَ اللَّـهِ إِلّا إِلَيهِ ثُمَّ تابَ عَلَيهِم لِيَتوبوا)

نزلت هذه الآية في كعب بن مالك ومن تخلّف معه عن غزوة تبوك، وقد تقبّل الله -تعالى- توبتهم.

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