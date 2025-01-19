غلق وتشميع مستشفيين ومركز طبي شهير بمركز جرجا بسوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن غلق وتشميع عدد 2 مستشفى خاصة ومركز طبي شهير للنساء والتوليد بمركز جرجا وذلك بعد صدور قرارات الغلق الخاصة بتلك المنشآت والتي تضمنت عدد من المخالفات الجسيمة والتي قد تؤثر على صحة متلقي الخدمة بتلك المنشآت.

أكد وكيل وزارة الصحة ان القطاع الطبي الخاص شريك مهم في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين طالما يلتزم بالقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة لافتًا إلى عدم القبول بأي مساس لصحة المواطن بتلك المنشآت.

وشدد أن إعادة تشغيل تلك المنشآت المخالفة مرهون بإزالة المخالفات التي تم إغلاقها من أجلها والالتزام بالضوابط والاشتراطات موضحًا أن هدفنا هو حصول المواطن علي الخدمة الأمنية والمتميزة

وفي السياق ذاته أشار " دويدار" أنه بنهاية العام الماضى تم غلق 68 منشأة طبية خاصة بمركز جرجا

مشيرًا إلى استمرار الحملات بجميع مراكز المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى للحفاظ على صحة المواطنين وحصولهم على الخدمة الآمنة والمستحقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.