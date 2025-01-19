للحفاظ على استقرار العربات، أحد عمال قطار القصب يكشف لـ "فيتو" مصاعب وخطورة عمله (فيديو)

تعد مهنة رمال قطار القصب، محافظة قنا من أقدم وأصعب المهن وأخطرها على الإطلاق، فهو المسئول الأول عن أمن وسلامة العربات بدءا من تحركها في الزراعات وصولا إلي مصنع سكر القصب.

“فيتو”التقت أحد الرمالة لنتعرف منه أكثر على المهنة وخطورتها.

قال محمد أحمد، أحد الرمالة: إنه يعمل منذ أكثر من ١٠ سنوات في المهنة.

وأشار إلي أن المهنة صعبة وخطورتها تكمن في سلامة القطار بالكامل منذ انطلاقه وحتى يصل إلى المصنع.

ونوه إلى أن عمله يبدأ في الدقائق الأولى لانطلاق القطار، ممسكا بأعلى الحديد الموجود في مقدمة القطار.

وأكد “محمد”ان عمله يكون في وضع الرمال على القضبان بين العربات، وذلك لضمان عدم خروج أي عربة عن القطار لتصل بأمان الي المصنع.

ولفت إلي العديد من المخاطر التي يتعرض لها نتيجة الضغط طوال الوردية، حيث يقف في مقدمة القطار يستقبل الاشجار واي شيء يقابل القطار أثناء سيره بين الزراعات والبيوت.

وأكد أن لقمة العيش مرة وتحتاج إلي صبر وكل مهنة لها أخطارها وصعوباتها.

موسم عصير القصب

وكان الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أطلق إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2025 بمصنع سكر قوص، في حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمهندس علاء محمود محمد، العضو المنتدب الفني لشركة السكر، والنائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

التهنئة لمزارعي قصب السكر بقنا

قدم محافظ قنا، التهنئة لمزارعي قصب السكر والعاملين بمصنع سكر قوص بمناسبة بدء موسم العصير، مشيدًا بالجهود المبذولة في جميع مراحل الإنتاج، وشملت جولته الاطلاع على مراحل معالجة القصب بدءًا من الشحن والتفريغ مرورًا بعمليات العصر والمعالجة الكيميائية والحرارية، وصولًا إلى التبخير والطبخ والتعبئة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم زراعة قصب السكر من خلال التوسع في استخدام أنظمة الري الحديث وزراعة الشتلات، بهدف زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف الزراعة لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر للمزارعين.

المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السكر

وأشار إلى أن محافظة قنا تحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السكر، حيث تضم ثلاثة مصانع رئيسية في نجع حمادي ودشنا وقوص، وتبلغ المساحة المزروعة بمحصول القصب حوالي 120 ألف فدان، تمثل 35% من إجمالي المساحة المزروعة بالقصب في مصر، وتنتج نحو 3 ملايين طن من القصب الخام، ما يعادل 300 ألف طن من السكر سنويًا.

وأكد الكيميائي صلاح فتحي محمد على الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر باعتباره مادة أساسية ترتبط بالعديد من الصناعات مثل السكر المبلور، المولاس، الكحول، الخل، حامض الخليك، وخميرة الأعلاف.

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