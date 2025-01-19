الأحد 19 يناير 2025
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اقتصاد

خبيرة مصرفية: توقعات باستمرار العجز في ميزان المدفوعات وهذه حلول الحكومة(فيديو)

سهر الدماطي الخبيرة
سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، فيتو

قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية نائب رئيس بنك مصر سابقا إن هناك توقعات باستمرار العجز في ميزان المدفوعات لفترة على الرغم من جهود الدولة وذلك بسبب ارتفاع اسعار الواردات البترولية والأدوية والمحاصيل الزراعية، إلي جانب انخفاض إيرادات قناة السويس.

 

تحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس أنه مع عودة تحويلات المصريين بالخارج لطبيعتها وارتفاع عائدات السياحة  وهو ما أدى إلي عدم الارتفاع الكبير في العجز بميزان المدفوعات بالموازنة".

 

حل أزمة العجز بالموازنة

ولفت: إلي أن التوسع في الطروحات الحكومية وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة يؤدي الي زيادة المصادر الدولارية ومن ثم يساهم في تقليل عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة.

إيرادات قناة السويس

وأشارت: مع انتهاء المشكلات الجيو سياسية تعود إيرادات قناة السويس الي طبيعتها وهو ما يساهم في حل أزمة العجز بميزان المدفوعات.
 

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