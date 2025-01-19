الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"جاسوس رغم أنفه" لـ محمد مصطفي تشارك في معرض الكتاب 2025

رواية جاسوس رغم انفه
رواية جاسوس رغم انفه

أصدر الكاتب محمد مصطفي عرفي روايته السادسة بعنوان  جاسوس رغم أنفه والتي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية، وتشارك ضمن إصدار الدار في معرض القاهرة الدولي للمتاب في دورته ال 56. 

من أجواء رواية جاسوس رغم أنفه

يهبط بطل رواية جاسوس رغم أنفه من الطائرة ليجد نفسه مُقتادًا إلى تحقيق استمر لساعات طويلة!

يعود هذا التحقيق بـ(إسماعيل كمال) إلى سنوات طويلة مضت؛ سنوات الشباب المبكر في أعماق جذور الفقر وسنوات اللاأمل، يعود به إلى التفكير في السنوات الطويلة التي قضاها بين عائلته التي تعمل بالفلاحة في الدقهلية. تعود به إلى تعلقه ووالده ببذرة أمل لم يستطع الأب غرسها في التربة التي يزرعها فغرسها في ابنه لما التحق الأخير بكلية السياسة والاقتصاد؛ الكلية التي لم يعلم عنها الأب البسيط والأم الأميَّة سوى أنها "بتاعة الناس أولاد الناس".

يتخرج (إسماعيل) الشاب ولا شيء في رأسه سوى الترقّي بأي ثمن! وهو ما يقوده من فرصةٍ لأخرى، حتى يبلغ الفرصة الكُبرى التي ستقلب حياته رأسًا على عقب!

فما الذي حدث بين مكوثه في كنف أبيه بالدقهلية حتى بات مطلوبًا للتحقيق معه من قِبَل البعض من جهات العالم الكبرى؟

محمد مصطفى عرفي

ويعد الكاتب محمد مصطفى عرفي أحد الكتاب البارزين وهو ايضا محاضراكاديمي حاصل علي درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون والعلوم السياسية من لندن وصدرت له من قبل روايات حلو مر والحب في لندن ودموع ماتروشكا ووردة في حقل الصبار وظلال الكولوسيوم.

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محمد مصطفي عرفي رواية جاسوس رواية

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