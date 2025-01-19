تنفذها شركة المقاولون العرب، وزير الإسكان يتابع موقف عددٍ من المشروعات بالمدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات التى تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب بعدد من المدن الجديدة وكذا بالمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف دفع العمل وتذليل أي عقبات، وذلك بحضور المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولي الوزارة والشركة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة.

وخلال اللقاء، تم استعراض عددٍ من مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة المسند التى تتولى تنفيذها الشركة من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب استعراض المشروعات الجارى تنفيذها وتتبع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي الجيزة والقليوبية.



وتناول الاجتماع موقف المشروعات المسند تنفيذها للشركة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقطاع المرافق، بمدينة العاشر من رمضان، وعددٍ من الطرق والمحاور بمدينة 6 أكتوبر، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة 15 مايو، وشبكات المرافق والممشى السياحي بطول 4.2 كم بمدينة المنصورة الجديدة، بجانب محطتي الرفع 4 و5 والخطوط الرابطة بينهما بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات مرافق بمدن: "طيبة الجديدة، وبدر، والعبور، والشروق، والعلمين الجديدة، ومنطقة مثلث ماسبيرو".

وأكد شريف الشربيني، وزير الإسكان ، تقديم الدعم الكامل للشركة، بهدف التوسع فى مشروعاتها، لافتا إلى أن الشركة لها رصيد كبير من الأعمال في مصر وإفريقيا، ومشيرًا إلى أن المقاولون العرب تعد أحد الأذرع الهامة لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة المصرية، من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان بزيادة معدلات التنفيذ بنسبة كبيرة في المشروعات التي تتولى الشركة تنفيذها، موجها مسئولي الوزارة بالمتابعة الدورية كل ١٥ يوم لضمان الانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد وتذليل أية عقبات تواجه التنفيذ أولا بأول، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ التكامل بين كافة المشروعات.

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