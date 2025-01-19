الأحد 19 يناير 2025
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انفوجراف

حكومة الاحتلال تتفكك.. استقالة وزراء ورؤساء لجان برلمانية بالكنيست بعد التصديق على وقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

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حكومة الاحتلال وقف اطلاق النار بغزة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إيتمار بن غفير عميخاي إلياهو يتسحاق فاسرلوف

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