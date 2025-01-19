الأحد 19 يناير 2025
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سياسة

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تعقد اجتماعًا مع ممثلي القنوات والجهات الإعلامية الرياضية المتخصصة

لجنة ضبط أداء الإعلام
لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والقنوات، فيتو

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس.

 

شارك في الاجتماع  ممثلي القنوات والجهات الإعلامية الرياضية المتخصصة وهي قنوات ON SPORT والأهلي والزمالك والنيل للرياضية وإذاعة الشباب والرياضة، وذلك في إطار جهود اللجنة لضمان التزام كافة المنصات الإعلامية بالمعايير المهنية والأخلاقية.

تطوير محتوى الإعلام الرياضي 


وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المحورية التي تهدف إلى تطوير المحتوى والأداء الإعلامي، وتعزيز الدور الإيجابي للإعلام في دعم الرياضة المصرية، والحفاظ على الروح الرياضية بين الجماهير.

حيادية البرامج الرياضية 


وتم التأكيد على أهمية الحيادية والموضوعية والمعايير المهنية خلال تناول الأخبار والتقارير والتحليل والنقد الرياضي، والابتعاد عن أي محتوى قد يثير التعصب أو الفتن بين الجماهير، والتركيز على تقديم محتوى بناء يخدم تطور الرياضة في مصر.


وأكد الحضور ضرورة العمل على وجود حملات توعية مشتركة بين القنوات والمؤسسات الرياضية تهدف لنشر ثقافة الروح الرياضية بين الجماهير، وتعزيز التعاون بين القنوات الرياضية والجهات التنظيمية لضمان نقل المباريات والفعاليات الرياضية بأسلوب يعكس تطور الإعلام الرياضي المصري.

تفعيل التنظيم الذاتي 


وأشار الحضور إلى ضرورة تفعيل التنظيم الذاتي وآليات الرقابة الداخلية داخل القنوات لضمان الامتثال للضوابط الأخلاقية والمهنية.
وأكدت اللجنة أنها تتابع على مدار الساعة كافة البرامج والمواقع وصفحات السوشيال ميديا التي تقدم محتوى رياضي حتى تسير في الإطار القانوني والمحدد في لوائح الضوابط والمعايير والجزاءات والتدابير الصادرة عن المجلس عام 2019 خلال فترة تولي الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد رئاسة المجلس.


جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعقد اللجنة جلسة أخرى مع عدد آخر من القنوات الفضائية لاستكمال المناقشات حول سبل تطوير البرامج الرياضية والالتزام بالمبادئ الإعلامية.
وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من الأستاذ محمد إبراهيم، مسئول البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، ود. محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.

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