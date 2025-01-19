محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، وكذا الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها على مستوى الأحياء.

وفي هذا الصدد، قام حى شرق بأعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت إنارة ٤ كشافات صوديوم بشارع أحمد كمال من مصطفى كامل إلى سيدى جابر وكذا إنارة ٥ كشافات بشارع الطيار أحمد سعود وكذا إنارة ١٦ كشافا بشارع الكسائى ومتفرعاته، فضلا عن إنارة ١٣ كشافا بشارع ٣٠ مطابع محرم وإنارة ٢٨ كشافا بشارع الغبيط بالإضافة إلى إنارة عدد ٣ كشافات بشارع المساجد منطقة دنا وإنارة ٨ أعمدة أعلى كوبري الناموس.

وكثف حي المنتزة ثان أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحى شملت تركيب ٣ كشافات ليد وصيانة ٣ كشافات صوديوم بشارع مقابر المعمورة وكذا تركيب ٥ كشافات ليد وصيانة ٦ كشافات بشارع ١٠ ومتفرعاته من شارع ٤٥ قبلي.

بينما قام حي العجمي بأعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بشارع التوأم متفرع من شارع الحنفية بالبيطاش، وش الياسمين، ش الحوتة من الهانوفيل الرئيسى، نهاية أبو يوسف القديم كما تم تركيب عدد ٢ كشاف ليد بمنطقة المكس وأبو يوسف قبلى.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بحي وسط أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة حيث تم صيانة وإنارة الأعمدة أمام مكتب مرور كوبري الجامعة، وشوارع المنزلاوى، الشموس بمحرم بك، طيبة، إدفو بالابراهيمية، الشاطبي الترام، بالإضافة إلي صيانة الأعمدة والكشافات أمام مجمع الكليات بالشاطبي، وشارع عمر لطفى بالإبراهيمية ومحسن منطقة محرم بك.

وشهد حي غرب أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي والتي شملت صيانة كشافات الإنارة أمام مدرسة المروة ومدرسة كرموز ومحيط مسجد الروبي من شارع مسجد سلطان، ش السباعي، البيهقي، ش ٢١٨، مسجد الشيخ يوسف بالمتراس بالإضافة إلى إنارة الكشافات بطريق محور المحمودية الحارة البطيئة الجهة القبلية فضلا عن إنارة الكشافات بشارع ابن طولون.

وواصل مركز ومدينة برج العرب أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت صيانة ١٠ كشافات، وصيانة برن بشارع الخلفاء الراشدين، شارع السوق ببرج العرب القديم.

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