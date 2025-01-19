وزير الزراعة يستقبل الوفد الأردني لتعزيز التعاون المشترك

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفدا رفيع المستوى من قيادات وزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يمثلهم د أحمد القرعين مدير مديرية الإنتاج الحيواني والدكتور عبد الرحمن بكر مدير مديرية البيطرية والصحة الحيوانية والدكتور رائد المشايخ مديرية زراعة عمان والمهندس محمد الخواجا مديرية الإنتاج الحيواني والمهندس أحمد العويدى وحدة الرقابة الداخلية.

بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة وأعضاء مجلس ادارة الجمعية المصرية التعاونية لتربية الخيول العربية.

وخلال اللقاء أكد فاروق أننا نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين ليس فقط لتبادل الصادرات ولكن إلى مستوى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ظل العلاقات الوطيدة والمتميزة بين القيادة السياسية في مصر والأردن.

وزير الزراعة أكد أيضا على سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة الشهر الماضي برئاسة وزيري الزراعة في البلدين، حيث انتهت اللجنة الى تعزيز تبادل السلع الزراعية وتصدير الخيول والأسماك الى المملكة الاردنية الهاشمية، بعد استيفاء.

المنظومة الحجرية الخاصة بالخيول وكذلك المنشآت المعتمدة لتصدير الاسماك للاتحاد الأوروبي، وكذلك تسهيل تسجيل المبيدات الزراعية الاردنية وفقا للمعايير المتبعة وتشجيع الاستثمارات الاردنية فى مجال انتاج وصناعة المبيدات فى مصر كما تم الاتفاق على التعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات فى مجال الاستزراع والتفريخ السمكى.

وكان الوفد الأردني قد قام بزيارة للقاهرة قام خلالها بزيارة العلاقات الزراعية الخارجية وهيئة الخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان كما قاموا بزيارة بعض مزارع الخيول ومستشفى ومحجر الشرطة البيطري.

من ناحيتهم وجه الوفد الأردني الشكر إلى وزير الزراعة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وابدى اعجابه الشديد بما شاهده من إمكانيات وتطور لدى الجانب المصري في مجال الخيول.

سواء من ناحية الإجراءات التنظيمية أو المعامل المتخصصة، وكذا ما تحتويه مستشفى الشرطة البيطري من معدات وأجهزة طبية متقدمة جدا، علاوة على المستوى المتقدم والمتميز الذي يتميز به وادي الفروسية ومحجر الخيول التابعان لوزارة الداخلية، انتهاءًا بتميز وتفرد الخيل العربي المصري ومستوى مزارع تربية الخيول التي قاموا بزيارتها. وأعربوا عن رغبتهم في تنظيم برامج تدريبية وبناء قدرات للكوادر البيطرية الاردنية في جمهورية مصر العربية في مجال تناسليات الخيول وصحة الحيوان بمعاهد مركز البحوث الزراعية وكذا في مجال الطب والعلاج البيطري بمستشفى الشرطة البيطري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.