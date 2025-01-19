بالأسماء، منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن موعد انعقاد تصفيات مسابقة نحلة التهجى القومية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وتحت إشراف نعمة علام، القائم بعمل موجه عام اللغة الإنجليزية، أسماء الطلاب المتسابقين على مستوى المنطقة، في مسابقة (نحلة التهجى القومية)، والمقرر انعقادها بمبنى بيت شباب الأزهر بسموحة، بداية من الأحد القادم الموافق ٢٦ يناير الجاري، وحتى الثلاثاء الموافق من نفس الشهر.

ياتى ذلك وفقًا للمواعيد المعلنة والمحددة لكل صف وبيانها يوم الأحد الموافق 26/ 1/ 2025 للمستويين: الأول والثاني رياض الأطفال والصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية يوم الاثنين الموافق 27/ 1/ 2025 وللصفوف من الثالث حتى السادس من المرحلة الابتدائية والصف الأول من المرحلة الإعدادية ويوم الثلاثاء الموافق 28/ 1/ 2025 للصفين الثاني والثالث من المرحلة الإعدادية والصفوف من الأول حتى الثالث من المرحلة الثانوية.





كما تعلن منطقة الإسكندرية أسماء المتسابقين في كل صف، كما هو موضح في القوائم المعلنة، وتهيب بالمتسابقين الالتزام التام بالموعد المحدد لكل صف، مع التمنيات للجميع بالتوفيق والسداد.

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