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سياسة

اليوم، زراعة الشيوخ تناقش تفعيل دور مؤسسات البحث العلمي

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

تناقش لجنة الزراعة والري بـمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، موضوع  تفعيل دور مؤسسات البحث العلمي في قطاع الزراعة وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا

 

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهواري بشأن استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا - بمسافة ٣٥٠ مترا من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح مياه الصعيد"، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

 

جدول أعمال مجلس الشيوخ 


ويواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوى المصرى، بالإضافة إلي طلب النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.

قواعد وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار

مجلس الشيوخ، وناقش المجلس أمس طلب النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية.

 

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