الأحد 19 يناير 2025
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سياسة

قيادى ناصرى يكشف مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية بعد ولاية ترامب الثانية

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، إن علاقات مصر وأمريكا في عهد السيسي وترامب سوف تستمر في إطار من التعاون والتنسيق نظرًا لإدراك الولايات المتحدة الأمريكية لأهمية الدور المحوري والإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب أهمية الدور المصري في استقرار منطقة الشرق الأوسط ككل. وبالتالي المعروف عن ترامب هو سعيه لتأمين المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

مواقف الرئيس الأمريكي السابقة تجاه مصر

وأكد في تصريح لفيتو أن هناك بعض الاختلافات في الرؤى والمواقف، مثل إعلان الرئيس الأمريكي ترامب دعمه الكامل لإسرائيل وإعطاء مبررات للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، فضلًا عن تصريحه بأن مساحة إسرائيل صغيرة، وهذا يتنافى تمامًا مع الموقف المصري الذي يرى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وهو ما بدأ تطبيقه بهدنة وقف إطلاق النار.

علاقة مصر والولايات المتحدة

وتابع: مصر والولايات المتحدة الأمريكية كلا منهما يدرك أهميته للآخر واحتياجه للآخر، وبالتالي تنسيق المواقف بينهما هو الاحتمال الأقوى في المرحلة القادمة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالملفات الهامة مثل أزمة قطاع غزة وقضية الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى جانب دعم إعادة إعمار غزة بعد أن لحق بها الدمار الشامل بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. وبالتالي من المتوقع أن تكون الخطوة التالية في العلاقات المصرية الأمريكية هي كيفية وضع حل للأزمة الفلسطينية بالوصول إلى حل الدولتين والتعايش السلمي بينهما.

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