الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

500 جنيه إيرادات فيلم المستريحة لـ ليلى علوي أمس

ليلي علوي
ليلي علوي

حقق فيلم المستريحة الذى تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوى إيرادات أمس السبت لم تتجاوز 500 جنيها، مما جعله يحتل المرتبة الأخيرة بين الأفلام المعروضة معه في نفس التوقيت.

وأصبح الفيلم مهدد بالانسحاب من دور العرض بسبب قلة إيراداته.

 

فيلم المستريحة 

 وتقدم ليلى علوي في الفيلم دور المستريحة، وتدور القصة عن "شاهيناز المرعشلي" وهي سيدة تعود بعد 20 سنة من الهروب إلى مصر، وتحاول أن تستعيد ماسة ثمينة دفىْتها قبل هروبها، ومن ضمن محاولاتها لاستعادة تلك الماسة تجسد شاهيناز شخصية ليلى علوي الممثلة مستخدمة التشابه بينهما.

 

 

 

 

أبطال فيلم المستريحة 

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليلي علوي المستريحة إيرادات فيلم المستريحة بيومي فؤد اخبار الفن

مواد متعلقة

ضربة قاصمة لـ ليلى علوي بدور العرض بسبب المستريحة

ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر

أول تعليق من ترامب على تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

عودة "الأولى" و"الفضائية" إلى التليفزيون المصري

لجنة التخطيط بالأهلي تستدعي كولر لحسم هذه الملفات

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

موقف عمر مرموش من المشاركة مع السيتي بدوري أبطال أوروبا

منوعات

المزيد

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأحد 19 يناير بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. بنود هدنة وقف إطلاق النار في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل لعمرة شهر رجب فضل خاص عن بقية الشهور؟ الأزهر يرد (فيديو)

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

«فطوعت له نفسه قتل أخيه»، الشعراوي يكشف الصراع الداخلي الأصعب للإنسان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية