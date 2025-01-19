انتداب المعمل الجنائي لكشف سبب انفجار أسطوانة غاز وإصابة مسن بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق داخل شقة بالجيزة، عقب انفجار أسطوانة الغاز، ما أدى إلى إصابة مسن بحروق متفرقة بالجسم، وتصدع حوائط الشقة، وسقوط سور الشرفة.

وكشفت التحقيقات إصابة المسن بحروق متفرقة بالجسم، وتصدع حوائط الشقة، وسقوط سور الشرفة، خلال طهي وجبة الغذاء، وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب لسماع أقواله.

إصابة مسن في حريق



تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة صبري. م، ٦٠ سنة، بالمعاش، بحروق متفرقة بالجسم خلال طهي وجبة الغذاء، حيث انفجرت أسطوانة الغاز، ما أدى إلى إصابته، وتصدع حوائط الشقة، وسقوط سور الشرفة،.



انتقلت على الفور قوات الأمن رفقة رجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق ونقل المصاب الى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.