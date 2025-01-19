الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لكشف سبب انفجار أسطوانة غاز وإصابة مسن بالجيزة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت النيابة العامة بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق داخل شقة بالجيزة، عقب انفجار أسطوانة الغاز، ما أدى إلى إصابة مسن بحروق متفرقة بالجسم، وتصدع حوائط الشقة، وسقوط سور الشرفة.

 

وكشفت التحقيقات إصابة المسن بحروق متفرقة بالجسم، وتصدع حوائط الشقة، وسقوط سور الشرفة، خلال طهي وجبة الغذاء، وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب لسماع أقواله.

 

إصابة مسن في حريق


تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة صبري. م، ٦٠ سنة، بالمعاش، بحروق متفرقة بالجسم خلال طهي وجبة الغذاء، حيث انفجرت أسطوانة الغاز، ما أدى إلى إصابته، وتصدع حوائط الشقة، وسقوط سور الشرفة،.


انتقلت على الفور قوات الأمن رفقة رجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق ونقل المصاب الى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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