محافظ المنيا يتفقد الأراضي غير المستغلة لاستخدامها في مشروعات التنمية

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، جولة ميدانية لتفقد عدد من قطع الأراضي غير المستغلة بمدينة المنيا، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يعود بالنفع العام على المواطنين، في إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مشروعات جديدة على الخريطة الاستثمارية بالمنيا





شملت الجولة معاينة عدة مواقع لدراسة استخدامها في إقامة مشروعات تنموية وخدمية في المنيا مثل إنشاء منافذ ثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أو تنفيذ مشروعات استثمارية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.



إنشاء مستشفى المنيا العام الجديد



وخلال الجولة، تفقد محافظ المنيا قطعة أرض على طريق مصر أسوان الزراعي لبحث إمكانية إنشاء مستشفى المنيا العام الجديد لتوفير خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات المواطنين، كما عاين عددًا من الأراضي بحي غرب المدينة لبحث إنشاء منافذ غذائية، وقطع أراضٍ بحي 6 أكتوبر وشارع مضرب الأرز والطريق الدائري للاستفادة منها بشكل أمثل.

مصرف ماقوسة

كما تضمنت الجولة معاينة قطعة أرض بطريق بني أحمد بجوار مصرف ماقوسة لدراسة إمكانية نقل المقلب الوسيط إليها، بما يسهم في تحسين البيئة بالمنطقة.



وأكد اللواء كدواني أهمية الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتعظيم موارد المحافظة وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشددًا على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات لجذب الاستثمارات واستغلال الأراضي بالشكل الذي يخدم المواطنين.



وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، ووجه الجهات المعنية بسرعة الاستجابة للشكاوى وتقديم الحلول اللازمة. كما تم تقديم مساعدات مادية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية.



رافق المحافظ في الجولة النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من مسؤولي المرور والمرافق والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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