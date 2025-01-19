الأحد 19 يناير 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تهدي وزارة الداخلية أغنية بمناسبة أعياد الشرطة (فيديو)

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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طرحت القناة الرسمية لموقع وزارة الدفاع المصرية عبر اليوتيوب أغنية جديدة بمناسبة عيد الشرطة المصرية وهي بمثابة إهداء من القوات المسلحة المصرية إلي وزارة الداخلية في عيدها.

والأغنية من غناء الفنان هيثم شاكر وتحمل عنوان “عايشين الحياة مع بعض ”

 

وتحرص وزارة الداخلية في عيدها كل عام على مشاركة المواطنين احتفالاتها بذكرى ملحمة الإسماعيلية، تأكيدًا لكون الشعب المصري جسدًا واحدًا ونسيجًا واحدًا بكافة طوائفه وأطيافه وقطاعاته، ففي ذكرى 25 يناير من كل عام دأبت وزارة الداخلية على تقديم عدد من الهدايا للمواطنين بالتزامن مع هذه الذكرى.

وتزامنا مع اقتراب الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، تطلق وزارة الداخلية، العديد من المبادرات الاجتماعية والأإنسانية.

 

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