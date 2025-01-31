استعدادًا لرمضان، الأزهر للفتوى يوضح الأعمال المستحبة في شهر شعبان (فيديو)

أوضح الشيخ عصام شاكر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن على المسلم أن يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك خلال شعبان عن طريق الإكثار من ذكر الله - عز وجل- والاستغفار، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله.

وأضاف “ شاكر” لـ “فيتو”: أن على الإنسان الإكثار من الصيام في شهر شعبان، وقراءة القرآن الكريم، حتى نكون على أتم الاستعداد لدخول شهر رمضان.

كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

ومن جانبه، أوضح الشيخ يوسف محمد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن على المسلم أن يستعد لشهر رمضان قبل قدومة، ولذلك يعد شهر شعبان هو السنة القبلية التي على المسلم أن يستغلها في استقبال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن أعظم عبادات شهر رمضان وهي الصيام، ولذلك سن النبي - صلى الله عليه وسلم- الصيام في شعبان وكان يصوم غالبية الشهر، وعندما سئل عن ذلك قال “ ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم”.

وأضاف “ يوسف” لـ “فيتو” أنه إذا أراد المسلم أن يستغل شهر شعبان في الاستعداد لشهر رمضان فعليه أولًا أن يخلي قلبه من الرذائل فلا بد من تخليه من الشحناء والبغضاء وأي شيء يخالف تعليمات الله.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن يستحب للمسلم أيضَا أن يكثر من قراء القرآن الكريم في شهر شعبان، لافتا إلي أنه يجب علينا الاستعداد لاستقبال شهر رمضان بالفرح والسرور.

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