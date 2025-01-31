الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

استعدادًا لرمضان، الأزهر للفتوى يوضح الأعمال المستحبة في شهر شعبان (فيديو)

الشيخ عصام شاكر عضو
الشيخ عصام شاكر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

أوضح الشيخ عصام شاكر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن على المسلم أن يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك خلال شعبان عن طريق الإكثار من ذكر الله - عز وجل- والاستغفار، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله.

وأضاف “ شاكر” لـ “فيتو”: أن على الإنسان الإكثار من الصيام في شهر شعبان، وقراءة القرآن الكريم، حتى نكون على أتم الاستعداد لدخول شهر رمضان.

 

كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

ومن جانبه، أوضح الشيخ يوسف محمد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن على المسلم أن يستعد لشهر رمضان قبل قدومة، ولذلك يعد شهر شعبان هو السنة القبلية التي على المسلم أن يستغلها في استقبال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن أعظم عبادات شهر رمضان وهي الصيام، ولذلك سن النبي - صلى الله عليه وسلم- الصيام في شعبان وكان يصوم غالبية الشهر، وعندما سئل عن ذلك قال “ ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم”.

وأضاف “ يوسف” لـ “فيتو” أنه إذا أراد المسلم أن يستغل شهر شعبان في الاستعداد لشهر رمضان فعليه أولًا أن يخلي قلبه من الرذائل فلا بد من تخليه من الشحناء والبغضاء وأي شيء يخالف تعليمات الله.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن يستحب للمسلم أيضَا أن يكثر من قراء القرآن الكريم في شهر شعبان، لافتا إلي أنه يجب علينا الاستعداد لاستقبال شهر رمضان بالفرح والسرور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستعداد لشهر رمضان استقبال شهر رمضان الازهر استقبال شهر رمضان المبارك الصيام في شهر شعبان شهر رمضان المبارك شهر رمضان

مواد متعلقة

الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه (فيديو)

مع بداية رجب، فضل الأشهر الحرم وما ينبغي على المسلم فعله فيها (فيديو)

ما حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما؟ دار الإفتاء تجيب

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

رفضا لقراراته، 100 ألف توقيع على عريضة تطالب بعزل ترامب

حريق يلتهم مزرعة دواجن بالغربية ويتسبب في نفوق 5 آلاف كتكوت (صور)

كوتيسا يصدم الأهلي بقراره بشأن الانتقال للأحمر

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

"كاف" يعلن جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

الطماطم بـ 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

الزمالك يصل استاد 30 يونيو استعدادا لمواجهة بيراميدز

حضور ضعيف لجمهور الزمالك في مباراة بيراميدز بالدفاع الجوي (صور)

منوعات

المزيد

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

توقع بزيادة النشاط المغناطيسي الأرضي في فبراير

علماء روس يرصدون 7 توهجات شمسية قوية

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة السوقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول جمعة من شعبان 2025 للأموات

استعدادًا لرمضان، الأزهر للفتوى يوضح الأعمال المستحبة في شهر شعبان (فيديو)

منها يوم الجمعة، أفضل أوقات الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية