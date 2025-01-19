البابا تواضروس الثاني يلتقي العاملين بالديوان البطريركي بالإسكندرية

التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، في المسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية، العاملين بالديوان البطريركي بكل قطاعاته وقدم لهم التهنئة بأعياد الظهور الإلهي وشكرهم على تعبهم ومجهودهم في خدمة المجتمع الكنسي.

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب البابا.

البابا تواضروس الثانى يصلي لقان وقداس عيد الغطاس بالإسكندرية

كما صلى البابا تواضروس الثاني، صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد (المسمى كنسيًّا عيد الظهور الإلهي أو الثيئوفانيا) بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

شارك في الصلوات التي انتهت مطلع اليوم الأحد، الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل والآباء كهنة الكنيسة وبعض من كهنة الاسكندرية. وعدد كبير من طلبة الكلية الإكليريكية وأعداد كبيرة من شعب كنائس الإسكندرية التي امتلأت بهم جنبات الكاتدرائية.

وحضر للتهنئة أثناء القداس الأرشمندريت دمسكينوس الأزرعي النائب البطريركي الجديد للروم الأرثوذكس بالإسكندرية.

وأشار البابا تواضروس الثانى في عظة إلى الارتباط الوثيق بين عيدي الميلاد والغطاس، ففي الميلاد من ثلاث زوايا وهي أن كلاهما يمثل بداية حياة وفرح ومسرة وإعلان الثالوث القدوس.

وتأمل البابا تواضروس الثانى في الآية "هذَا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ"لافتًا إلى أن كل إنسان مدعو إلى أن يكون ابنًا حبيبًا لله وذلك من خلال امتلاكه قلبًا نقيًّا ولسانًا عفيفًا وأن يحيا أمينًا في كل مجالات حياته وأن يتسم بأعمال الرحمة.

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