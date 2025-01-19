الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

مدرب مؤقت يقود ريال مدريد حال الإطاحة بـ أنشيلوتي

أنشيلوتي، فيتو
أنشيلوتي، فيتو

يعيش كارلو أنشيلوتي أوقاتًا عصيبة في نادي ريال مدريد بعد سلسلة من النتائج غير المرضية، حيث بدأت التكهنات تنتشر حول مستقبل المدرب الإيطالي في النادي.

الخسارة الثقيلة من برشلونة تقلب موازين ريال مدريد 

وتعرّض الفريق الملكي ريال مدريد للهزيمة بشكل مفاجئ أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني (2-5)، بالإضافة إلى تذبذب الأداء في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ما جعل إدارته تراقب الوضع عن كثب، في الوقت نفسه، يعاني الفريق من فقدان التوازن في المباريات الكبرى، ما جعل الغضب يتصاعد من الجماهير والإعلام تجاه أداء الفريق تحت إشرافه.

إقالة كارلو أنشيلوتي في منتصف الموسم واردة وسولاري بديله المؤقت 

وفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن النادي إدارة ريال مدريد لديها خطة بديلة حال إقالة أنشيلوتي حيث ينوي النادي الاستعانة بمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

وأوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد استقرت على الاستعانة بجهود المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري وهو الخيار الأول على طاولة النادي من أجل تدريب الفريق في حالة إقالة أنشيلوتي، حيث سبق له أن تولى القيادة مؤقتًا في ولايته الأولى في 2018.

وآنذاك، قاد سولاري الفريق في 32 مباراة، فاز في 22 منها، وتعادل في 5، وتعرّض للخسارة في 5 مباريات، ليحقق نسبة نجاح بلغت 71%.

وبدأت الأمور تتعقد داخل النادي الملكي بعد أن تعرض كارلو أنشيلوتي لصافرات الاستهجان في مباراة سيلتا فيجو الأخيرة، ما يعكس حالة من الاستياء العام داخل النادي، على الرغم من تحقيق الإيطالي للقبين في هذا الموسم بالفوز بالسوبر الأوروبي وكاس إنتركونتيننتال.

 إلا أن الهزائم بنتائج كبيرة أمام فرق كبرى في المنافسات المختلفة، بالإضافة إلى تذبذب مستوى الفريق، أدخلت مدرب النادي الملكي في أزمة.

ريال مدريد يلجأ إلى سولاري قبل التعاقد مع تشابي ألونسو

إلى جانب سولاري كخيار مؤقت، يُدرس الميرينغي أيضًا التوجه نحو المدرب الإسباني الشاب تشابي ألونسو، الذي يقدم أداءً متميزًا مع باير ليفركوزن، ليكون المدرب المستقبلي للنادي الملكي.

ويُعد ألونسو من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة كارلو أنشيلوتي في الصيف المقبل، حيث تتابع إدارة ريال مدريد عن كثب تطورات عمله مع الفريق الألماني.

وتدرس إدارة ريال مدريد تعيين سولاري مدربًا مؤقتًا، مع تأجيل التعاقد مع تشابي ألونسو حتى صيف 2025، وتدرك الإدارة أن التفاوض مع ألونسو في منتصف موسم 2024-2025 سيكون تحديًا كبيرًا في ظل تمسك إدارة باير ليفركوزن به.

 

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