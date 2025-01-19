الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

موقف عمر مرموش من المشاركة مع السيتي بدوري أبطال أوروبا

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للإعلان عن التعاقد مع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الحالية.

موعد خضوع عمر مرموش للكشف الطبي في مانشستر سيتي 

ومن المنتظر أن يخضع عمر مرموش للكشف الطبي غدا الإثنين 20 يناير، قبل إتمام التعاقد رسميًا مع اللاعب المصري مقابل 80 مليون يورو حسبما أكدت تقارير صحفية.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة إبسويتش تاون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، على أن يحل ضيفًا على باريس جيرمان الفرنسي، يوم 22 من شهر يناير الجاري، في سابع جولات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

عمر مرموش لن يستطيع اللعب في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا مع السيتي

ويتساءل جمهور مانشستر سيتي، والجمهور المصري بشكل عام عن موعد المباراة الأولى لمرموش بقميص فريقه الجديد.

مرموش لن يلعب مع السيتي قبل يوم السبت الموافق 25 يناير أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فإن اللاعب لن يتمكن من استكمال مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.

وتنص اللوائح على فتح باب القيد أمام الأندية عقب انتهاء مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ليتسنى لكل فريق متأهل للأدوار الإقصائية تسجيل 3 لاعبين جدد فقط كحد أقصى في موعد أقصاه 6 فبراير 2025، على أن يظل عدد لاعبي الفريق في القائمة 25 لاعبًا.

وبالتالي لن يستطيع اللاعب المصري اللعب مع مانشستر سيتي فيما تبقى من مباريات بمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، على أن تتسنى له فرصة اللعب عند تسجيله حال تأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية.

موقف مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 

ويمر مانشستر سيتي بوضع صعب في دوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الثاني والعشرين برصيد 22 نقطة، قبل نهاية مرحلة الدوري بجولتين، مع الإشارة إلى أن أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى دور الـ16، فيما تلعب الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا لإكمال عقد المتأهلين لثمن النهائي.

 

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