يغفر فيها للجميع إلا نوعان، الأزهر للفتوى يوضح فضائل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

أوضح الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن شهر شعبان شهد حادث تحويل القبلة وبالتحديد في ليلة النصف من شعبان، حيث كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلى تجاه بيت المقدس ثم بعد ذلك جاء الأمر من الله بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة.

وأشار إلى أن القرآن الكريم ذكر تلك الواقعة في قوله تعالى “قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ” فكان حادث تحويل القبلة كان خبر خاطر من المولى - عز وجل- إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-

فضل ليلة النصف من شعبان

وأضاف “السيد” لـ “فيتو” أنه ورد في فضل ليلة النصف من شعبان حديث النبي - صلى الله عليه وسلم- “ إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر”.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أخبر أن المولى عز وجل يطلع على عباده في تلك الليلة فيغفر للجميع إلا مشرك أو مشاحن.

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