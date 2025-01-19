الأحد 19 يناير 2025
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اقتصاد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

سعر الالومنيوم
سعر الالومنيوم

شهد سعر الألومنيوم خلال شهر يناير الجاري، استقرارًا ملحوظًا، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية.

سعر الألومنيوم اليوم الاحد 

ووفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت اليوم 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

- سجلت أسعار السلك 9 مم  و 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه.

- سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه.

سعر الالومنيوم
سعر الالومنيوم

- بلغت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه.

- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه.

شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

سعر الالومنيوم
سعر الالومنيوم

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

التصديري لمواد البناء: 723 مليون دولار صادرات مصر من الألومنيوم خلال 10 أشهر، كامل الوزير: خطة متكاملة للتطوير باستثمارات 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات.

أكد التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، ارتفاع قيمة  صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته  خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024، من “يناير- أكتوبر 2024، لتصل إلى 723 مليون دولار مقابل 591 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنسبة  نمو 22%.

 وقال التقرير، أنه تم تصدير منتجات الألومنيوم المصري  إلى 79 دولة خلال أول 10 أشهر من 2024.

سعر الالومنيوم
سعر الالومنيوم

أهم الدول المستوردة للألومنيوم المصري

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة الدول المستوردة للألومنيوم المصري بقيمة 396.974 مليون دولار  مقابل 296.913 مليون دولار بارتفاع 34%.

 2- حققت صادرات الألومنيوم إلى  ليبيا بقيمة 76.997 مليون دولارمقابل 34.661 مليون دولار بنمو 122% لتحتل المركز الثانى 

3- جاءت المغرب في المركز الثالث  بقيمة 48.613 مليون دولار  مقابل 44.111 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنسبة نمو 10%.

4- ارتفعت قيمة صادرات الألومنيوم إلى إسبانيا  لتصل الى 38.743  مليون دولار  مقابل 7.57 مليون دولار بنسبة نمو 412%

5- حققت صادرات الألومنيوم  الى ألمانيا لتصل الى 24.743 مليون دولار مقابل 21.549 مليون دولار بنسبة نمو 15%.

وقال التقرير ان 5 دول  استحوذت  على 81.1% من إجمالي صادرات مصر من  الألومنيوم ومصنوعاته خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 بقيمة 586.07 مليون دولار.

تنفيذ خطة متكاملة لتطوير شركة مصر للألومنيوم 

استعرض الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة  الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات

وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة وتقرر قيام وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية.

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