الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

التشكيل المتوقع للمصري بمواجهة بلاك بولز في الكونفيدرالية

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

الكونفيدرالية، استقر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الختامية بالبطولة الكونفيدرالية أمام بلاك بولز اليوم الأحد.

وجاء التشكيل المتوقع للمصري أمام بلاك بولز كالتالي:  

محمود جاد لحراسة المرمى،  أحمد عيد،  محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر، محمد مخلوف، يوسف الجوهري  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأسي الحربة صلاح محسن وبابا بادجي.

موعد مباراة المصري وبلاك بولز 

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي بضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على إستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة  كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

صراع المصري وانيمبا في التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز 4 نقاط على التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

وحسم نادي الزمالك تأهله لدور الـ 8، من بطولة الكونفدرالية 2025 بعدما تصدر قمة المجموعة الرابعة مع نهاية الجولة الخامسة.

مباراة المصري وبلاك بولز بالكونفيدرالية 

ويتواجد المصري البورسعيدي، برفقة الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025.

وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والمصري بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

1- الزمالك برصيد 11 نقطة.

2- المصري برصيد 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

 

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