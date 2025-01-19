الأحد 19 يناير 2025
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سياسة

خارجية البرلمان: العلاقات المصرية الأمريكية ستشهد تطورًا في التعاون الفترة المقبلة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

قالت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: إن العلاقات المصرية الأمريكية ستشهد تطورا فى التعاون فى شتى المجالات، خلال الفترة المقبلة، فى ظل تنصيب الرئيس الأمريكى دونالد  ترامب، لفترة ولاية أمريكية جديدة.

جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأضافت عجمي فى تصريحات خاصة ل فيتو، أن ذلك يرجع إلى أن مصر تمتلك حزمة علاقات خارجية قوية بمحتلف دول العالم شرقا وغربا فى ظل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعة، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية فى مقدمة تلك الدول التي تربطها بمصر علاقات قوية على المستوى العالمى من الشرق للغرب، حيث تعد حليفا استراتيجيا قويا لمصر، وهو ما تأكد على أرض الواقع نتيجة تحرك مصر الايجابي على مستوى العلاقات الخارجية.

 العلاقة القوية بين مصر وأمريكا

وتابعت عضو لجنة العلاقات  الخارجية بمجلس النواب، أن تلك العلاقة القوية بين مصر وأمريكا، تصب فى تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية.

وأضافت، نتطلع خلال الفترة المقبلة، تحقيق ما سبق وصرح به الرئيس دونالد ترامب حول أنه ينوى وقف سفك الدماء على المستوى العالمى، لاسيما وأن مصر دولة سلمية غير معتدية، بل دائما تسعى لنشر وتبنى فكر السلام على مستوى العالم. وتابعت، ذلك السلام على المستوى الإنسانى يؤثر البشرية فى مختلف المجالات، لذلك نتطلع لتغيير المسار الدموى الذى حدث فى الفترة الماضية، ونتوسم خيرا فى الرئيس ترامب.

مستقبل العلاقات على المستوى الاقتصادي

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات على المستوى الاقتصادى، قالت النائبة غادة عجمى، أن قوة العلاقات المصرية  الأمريكية سيكون لها تأثير على التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن جهود الرئيس الرئيس السيسى فى ملف التنمية الاقتصادية واضحة للجميع على أرض الواقع، متوقعة تطويرها وتعظيمها فى ظل تقوية العلاقات المصرية الأمريكية.

 

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