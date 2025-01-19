الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تريلر تشويقي لفيلم المخرج بونج جو هو MICKEY 17

MICKEY، فيتو
MICKEY، فيتو

روبرت باتينسون، طرح المخرج بونغ جون هو، أول تريلر تشويقي، لفيلمه القادم،  Mickey 17، المقرر عرضه في صالات السينما 6 مارس 2025.

ووصلت مدة التريلر، لـ ٢١ ثانية، تضمنت مشاهد سريعة للفيلم المنتظر.

https://x.com/Mickey17Movie/status/1880676686087520752

وأعلن رسميا، عرض فيلم المخرج بونج جون هو، Mickey 17، لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي خلال شهر فبراير المقبل.
روبرت باتينسون يتحدث عن تجربته مع المخرج بونج جوان

فيما تحدث الممثل روبرت باتينسون عن تجربة العمل مع المخرج الكوري الجنوبي الشهير بونج جوان في فيلمه الجديد Mickey 17.

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وأبدى الممثل روبرت باتينسون، في تصريحات صحفية، إعجابه بتجسيد دور البطولة في فيلم من إخراج المخرج بونج جوان، قائلًا: "إن هذه التجربة رائعة.. لم أقم بعمل مثيل لها في مسيرتي الفنية، الفيلم مجنون للغاية وأسلوب العمل فيه مختلف تمامًا".

تفاصيل فيلم  Mickey 17

و يجسد الممثل روبرت باتينسون، خلال الفيلم، دور رجل يذهب بعد وفاة عدد من المستنسخين عنه، في رحلة استكشافية بشرية مهمة وخطيرة، لاستعمار العالم الجليدي “نيفلهايم”، ويرفض السماح ببديله المستنسخ البديل أن يحل محله، ليواجه عددًا من الأخطار.

ويلعب بطولة فيلم  Mickey 17، بجانب  الممثل روبرت باتينسون، كل من، ستيفن يون، ونعومي آكي وتوني كوليت ومارك روفالو.

وفيلم Mickey 17، مأخوذ عن رواية خيال علمي للكاتب إدوارد أشتون، بعنوان “Mickey 7”، والتي صدرت في فبراير 2022.

طرح أول بوستر رسمي لفيلم MICKEY 17

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